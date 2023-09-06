الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

ظلت تحت العلاج 43 يومًا.. الأيام الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

اسمها الحقيقي نجاة، من مواليد مدينة الإسماعيلية، وخالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا، رحلت عن عالمنا عام 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء الجداوي التي ولدت يوم 6 سبتمبر 1934، فهى من أصول عربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وكان والدها الجداوي يعمل في تجارة البحر بين مصر والحجاز.

أعمال فنية للفنانة رجاء الجداوي
شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة في ذهن المشاهد العربي، حيث عاشت طويلاً في أدوار الفتاة الأرستقراطية المرهفة، وانتقلت بعد ذلك إلى أدوار الأم الارستقراطية، أو سيدة المجتمعات التي لا تبالي بشيء سوى أناقتها ومظهرها.

ومن الأعمال التي شاركت فيها: إشاعة حب، دعاء الكروان، عربية، نور النيل، أيام في الحلال، المشهد الأخير، الوحل، زمن الغربة، يوميات إمرأة عصرية، ترويض الرجل، حنفى الأبهة، وغيرها من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

حكاية بوتيك ميرابيلا للملابس
تعرفت في بداية حياتها على نادية فاضل، وفتحوا مشروعا عبارة عن محل ملابس في شارع سليمان باشا اسمه "بوتيك ميرابيلا للملابس"، إلا أن المشروع لم يكتمل نظرًا لأسباب لم يفصحا عنها.

علاقة رجاء الجداوي بتحية كاريوكا
خالتها تحية كاريوكا، وكانت تربطهما علاقة قوية ووطيدة، وفي كتاب لـ صالح مرسى بعنوان "مذكرات كاريوكا"، حين سُئلت الفنانة رجاء الجداوي عن سر زيجات خالتها تحية كاريوكا الكثيرة جدًّا أجابت: "لأنها صمّمت ألا يكون هناك شيء تفعله إلّا بالحلال، كانت ترفض أي علاقة من دون زواج ، وكانت تقول محدش لمسني غير بالحلال".
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة رجاء الجداوي
أثناء تصوير مسلسل لعبة النسيان، أصيبت الجداوي بفيروس كورونا عام 2020، فنقلت إلى مستشفى أبو خليفة، وتعددت الأقاويل وقتها عن انتقال الفيروس لها فقيل أثناء تصوير المسلسل وقيل أثناء تقديم واجب العزاء في الشيخ صالح كامل.

وظلت في المستشفى تحت العلاج لمدة 43 يومًا، وتدهورت حالتها الصحية بشكل كبير إلى أن رحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو 2020 عن 85 عامًا.

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