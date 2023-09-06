"تعليم الشيوخ" تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان

أشاد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مصر الحديثة" بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 سنويًا.

وقال دعبس، إن تنظيم المؤتمر العالمي سنويًا بمثابة فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة المستدامة 2030

بناء الإنسان المصري

وأضاف دعبس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان وما زال على رأس اهتماماته بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، ولذلك كانت توجيهات الرئيس بصفة دائمة للعمل في هذا الاتجاه وهو ما تمثل على أرض الواقع بعدد من الأولويات والمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي ومنها مبادرة "100 مليون صحة" ومبادرة القضاء على فيروس سي، و مباراة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ومبادرة صحة وتنمية الأسرة المصرية وغيرها من المبادرات التي تصب في خانة المواطن المصري وتعلم على تحسين حياته ومعيشته والاهتمام بصحته، ولا ننسى أن الرئيس السيسي أول من نادى بنظام صحي شامل لكل المصريين وبدء التطبيق الفعلي له في عدد من المحافظات ومن المقرر أن يشمل كل ربوع مصر قبل عام 2030.

اعتراف دولي

وأكد دعبس، أن انعقاد المؤتمر العالمي على أرض مصر المحروسة هي شهادة دولية واعتراف بقيمة وقدر مصر ومكانتها في محيطها الإقليمي والعالمي واعتراف بجهودها في المجال الصحي بشكل عام خاصة وأن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة النطاق ويضم وفودًا من العديد من الدول ويبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 8 آلاف عالم وخبير في هذا المجال.

وأضاف دعبس، إن مبادرة حياة كريمة كانت بؤرة الاهتمام فيها للعمل على إنشاء مستشفيات ووحدات رعاية أولية ومستشفيات متخصصة في القرى والأرياف والاعتناء بمنظومة الصحة في أرياف مصر وهي مبادرة اهتمت بكل المجالات وعلى رأسها المجال الصحي والتي غيّرت وجه الريف المصري في شتى ربوع مصر.

اهتمام كبير للقضية السكانية

وقال دعبس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف المشكلة والقضية السكانية ودائما ما يحذر من الزيادة السكانية ويأتي المؤتمر انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية بملف السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.

كما أنه يأتي لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدًا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

وثمّن دعبس، ما قامت به الدولة المصرية في مجال القضية السكانية ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية العامة للصحة وغيرها من الأمور الأخرى.

ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.