الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاد رجاء الجداوي.. تعرف على قصتها مع الموضة والأزياء

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

يحل علينا اليوم 6 سبتمبر ذكرى ميلاد أيقونة الجمال والموضة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا في 5 يوليو عام 2020، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

تميزت الفنانة الجميلة رجاء الجداوي بذوق مميز ومختلف في اختيارها للفساتين وملابسها بشكل عام وتسريحة الشعر ولونه الأحمر، لتكون من ضمن أشهر عارضات الأزياء وهي في سن الـ 16 عاما، وذلك فى نهاية فترة السبعينيات.

وفي ذكرى ميلاد أيقونة الجمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي يرصد موقع “الدستور" خلال السطور التالية أبرز الأزياء وصيحات الموضة التي ظهرت بها “ الجداوي” في بداية مشوارها.

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الموضة والأزياء في ذكرى أيقونة الجمال الفنانة رجاء الجداوي

ولدت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في بيت فني عاشق للسينما والنجومية حيث نشأت فى بيت خالتها الفنانة الراحلة “تحية كاريوكا”، التى كان بيتها بمثابة صالون فنى وأدبى، لتتأثر الفنانة القديرة رجاء الجداوي وتشترك مع خالتها في مجموعة من أبرز المسرحيات في بداية حياتها، لتكون أول أعمالها المسرحية “قهوة التوتة” المأخوذة عن قصة لنجيب محفوظ، ثم قدمت دوراً فى مسرحية “شفيقة القبطية”، ثم “روبابيكيا” و"حضرة صاحب العمارة".

رجاء الجداوي

وبالرغم من تألق الفنانة رجاء الجداوي في عالم السينما إلا أنها كانت ترى أن عملها في الأزياء كان بمثابة مهنة مريحة للأعصاب، ولا تبحث عن المال من خلالها أو الربح بشكل عام.

رجاء الجداوي

وخلال مشوارها الفني استطاعت الفنانة القديرة رجاء الجداوي طوال حياتها أن تخطف الأنظار دائما بأناقتها ورقيها فى اختيار الإطلالات التى تتناسب مع كل مرحلة عمرية مرت بها، لأنها تميزت بالرقة والأنوثة في اختيار ملابسها لتكون أيقونة “الموضة والأزياء”.

رجاء الجداوي

وكانت بداية رجاء الجداوي في عالم الموضة والأزياء عندما عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، ومنذ هذا الوقت أصبحت رمز الأناقة والموضة، واستطاعت خطف قلوب الجماهير بسبب رقتها وأناقتها الملفتة والمميزة.

رجاء الجداوي
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