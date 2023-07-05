في ذكرى وفاتها.. أدوار تميزت بها رجاء الجداوي

رحلت الفنانة رجاء الجداوي في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة أعوام، حيث فقدها الجمهور يوم 5 يوليو من العام 2020 بعد أن أصيبت بوباء كورونا، والتي عانت منه لعدة شهور حتى تسبب في وفاتها.

وبالتزامن مع ذكرى وفاتها نقدم لكم من خلال هذه السطور أدوار تميزت بها الفنانة رجاء الجداوي:

تعتبر الفنانة رجاء الجداوي، من أهم الفنانات الذين يمتازوا بالتنوع في أعمالهم الفنية بين الدراما والكوميديا ومن أشهر أعمالها فيلم إشاعة حب الذي قدمته مع الفنانة سعاد حسني وعمر الشريف.

وقدمت رجاء الجداوي أيضًا دور كوميدي مميز في مسلسل عائلة الحاج متولي، فقدمت دور والدة الفنانة سمية الخشاب زوجة الحاج متولي، وشاركت بمسلسل "هند والدكتور نعمان" مع الفنان الكبير كمال الشناوي، حيث قدمت شخصية " شادية"، وشاركت أيضًا بأدوار مميزة بمسلسلات "أحلام الفتى الطائر" و"الدوامة"، و"اللص الذي أحبه".

وشاركت مع سعاد حسني وأحمد زكي بفيلم موعد على العشاء، والذي يعد من أهم أدوارها خلال مشوارها الفني، وقدمت أيضًا عددا من المسرحيات المهمة وأبرزها "الواد سيد الشغال، و"الزعيم" مع عادل امام.

وعن الأدوار الكوميدية شاركت رجاء الجداوي مع عادل إمام فيلم "حنفي الأبهة"، حيث استطاعت أن ترسم الضحكة على وجوه كل من تابعها خلال أحداث الفيلم، واستمرت في تقديم الأعمال الكوميدية، حيث شاركت مع أحمد السقا ومنى زكي بفيلم "تيمور وشفيقة"، وقدمت أيضًا فيلم "من 30 سنة".

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوى ولدت يوم 6 سبتمبر عام 1938، بمحافظة الإسماعيلية، وهى ابنة أخت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وبدأت حياتها المهنية بالعمل فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى عام 1958، وفي هذه الأثناء اتجهت إلى طريق الفن، حيث وصل رصيدها الفني لحوالي 300 عمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.