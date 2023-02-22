ابنة رجاء الجداوي: تحية كاريوكا كانت تصف رشدي أباظة بأنه كان مختلفًا

قالت أميرة مختار، إبنة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي، إن الفنانة تحية كاريوكا، خالة والدتها لم تكن توافق على دخولها مجال التمثيل لأنها كانت ترسم لها طريقًا مختلفًا تمامًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أنها في نهاية حياتها قالت لوالدتها "إنتي ممثلة شاطرة قوي"، لترد عليها رجاء الجداوي بقولها "عشت سنين طويلة حتى أسمع هذا التقدير والتقويم".

وعن أزواج تحية كاريوكا، أكدت أميرة مختار أنها كانت عندما تتحدث عن زيجاتها تتحدث عن الصفات الجيدة لكل، ولم تذم في أحد منهم ولكنا كانت تؤكد دائمًا تقول إن الفنان رشدي أباظة، كان مختلفا ولكنها لم تصفه بأنه الحب الحقيقي أو الوحيد في حياتها.

زيجات تحية كاريوكا

يذكر أن تحية كاريوكا تزوجت 14 مرة الأولى كانت من أنطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة الأشهر وقتها بديعة مصابني، والثانية من سلطان باشا، والثالثة من ضابط أمريكي يدعى ليفي أشهر إسلامه بعد الزواج، والرابعة من المخرج فطين عبدالوهاب، والخامسة من الفنان أحمد سالم، والسادسة من طيار الملك فاروق، والسابعة من الفنان رشدي أباظة، والثامنة من أحد ضباط الملك، البكباشي (المقدم) مصطفى كمال صدقي، والتاسعة من عبدالمنعم الخادم، والعاشرة البكباشي طبيب حسن حسين، والحادية عشر من محرم فؤاد، والثانية عشر من أحمد ذو الفقار، والثالثة عشر من فايز حلاوة، والرابع عشر من المخرج حسن عبدالسلام وظلت معه حتى وفاتها.