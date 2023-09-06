"مستقبل وطن" يواصل سلسلة اللقاءات التنظيمية في بني سويف

واصل أمين حزب "مستقبل وطن" في محافظة بني سويف، النائب حسام العمدة، سلسلة اللقاءات التنظيمية بأمانات المحافظة ووحداتها الحزبية، بعقد اجتماع تنظيمي بأمانة الحزب في مركز الواسطى وأمناء الوحدات الحزبية وأمناء التنظيم بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم، والنائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، وراضي خليل، أمين الحزب في مركز الواسطى، وعمر فاروق، أمين التنظيم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة من أبناء مركز الواسطى.

افتتاح مقرات لـ7 وحدات حزبية جديدة

ووجّه النائب حسام العمدة، خلال الاجتماع بافتتاح مقرات لـ7 وحدات حزبية جديدة بالمجالس القروية الرئيسية، لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب، موجّهًا الجميع بالتكاتف والعمل على قلب رجل واحد، حيث أن الفترة المقبلة تتطلب جهود كل أعضاء الحزب، في إطار تنظيمي فاعل يليق بحزب هو الأكثر تواجدًا في الشارع.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، على أن أمين الوحدة الحزبية، مسؤول مسؤولية كاملة عن كافة تشكيلاته الحزبية واختياراته، ولديه اختصاصات في إطار العمل الجماعي الحزبي، مشددًا على ضرورة استعداد كل أعضاء حزب مستقبل وطن، للمشاركة في دعم مسيرة الوطن خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "عقب إعلان الحزب تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بدأنا في عقد لقاءات بالوحدات الحزبية والأمانات النوعية في كل أمانات المحافظة، استعدادًا لذلك الاستحقاق الانتخابي الهام، لاستكمال مسيرة انجازات الدولة المصرية ولدعم مؤسساتها، فنحن الآن من أكثر الدول استقرارًا، كذلك جرى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عملاقة في كل أنحاء الوطن، كان لبني سويف نصيب كبير منها".

أنشطة وفعاليات الحزب

وقال الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم، خلال كلمته: "الوحدات الحزبية هي الحلقة الأكثر قربًا والأكثر تواصلًا مع المواطنين، مشيرًا إلى أن أنشطة وفعاليات الحزب مستمرة يوميًا للتواصل مع الشارع السويفي، حيث جرى تنفيذ أكثر من 950 فعالية ونشاط حزبي خلال مدة عام على أرض المحافظة".

وأشار إلى أن ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوطن كثيرًا، فلا تكاد تخلو بقعة على أرض الوطن بدون مشروع قومي، أو إنجاز حقيقي، كذلك حالة الاستقرار والأمان التي تنعم بها البلاد وغير ذلك كثيرًا.

منظومة عمل ناجحة

وقالت الدكتورة منى عبدالله، عضو مجلس النواب: "الوحدات الحزبية هي قواعد الحزب الذي يتم البناء عليه، فهم أساس أي عمل حزبي"، لافتة إلى أن أهالي مركز ناصر دائمًا ما كانوا على قدر المسؤولية وفي مقدمة أي استحقاقات دستورية، والأكثر حضورًا ومشاركة، وأن أهالينا في المحافظة لديهم وعي كبير بما تم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة خلال السنوات الماضية.

وأضافت: "حزب مستقبل وطن يمتلك منظومة عمل ناجحة تمكنه من الوصول لكل المدن والقرى والنجوع، كيان كبير قادر على تحمل المسؤولية".

وعلى هامش الاجتماع، جرى فتح حوار بين أعضاء هيئة مكتب الحزب في مركز الواسطى وأمناء الوحدات الحزبية، مع أمين الحزب وأمين التنظيم، وعضو مجلس النواب، أعربوا خلاله عن مضاعفة جهدهم خلال الفترة القادمة والعمل بروح الفريق الواحد، وعلاج أي قصور في أي وحدة حزبية.