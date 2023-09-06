دفتر ملاحظات وأوراق بخط اليد.. مقتنيات خاصة لـ"مصطفى العبادي" بمتحف الإسكندرية القومي

مقتنيات خاصة وصورًا متنوعة للمؤرخ وعالم الآثار المصري مصطفى العبادي عرضها متحف الإسكندرية القومي للجمهور، ضمن معرض "الإسكندرية العالمية" والذي أقيم على هامش الاحتفالات بمناسبة مرور 20عامًا على افتتاح المتحف، تكريمًا لتاريخه العظيم.



شهادات تقدير وصور ومؤلفات

دعا متحف الإسكندرية القومي، الجمهور لاستكشاف بعض من مقتنيات الدكتور الراحل مصطفى العبادي، في معرض "الإسكندرية العالمية"، مشيرا إلى أن المقتنيات المعروضة تضم بعص شهادات التقدير الحاصل عليها وشنطة جلدية خاصة به ومجموعة من الأوراق كتبت بخط يده في مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية، كما يضم أيضًا دفتر ملاحظات بخط يده بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفاته وصورة مرسومة لاحتفال جوجل وتكريمه.



معرض الإسكندرية العالمية

أكد المتحف على مصطلح إسكندرية العالمية وهو المفهوم الذي استخدمه الدكتور مصطفى العبادي بشكل كبير، لذا تم في هذا المعرض الذي يحمل اسم "الإسكندرية العالمية" العمل على تصوير فكرة تعدد الثقافات والجنسيات والأديان في مدينة الإسكندرية منذ إنشائها حتى الآن، وتم استخدام في هذا المعرض الفوتوغرافيا والرسم والألوان والميديا المختلطة.

ضم المعرض عرض حالات من الإسكندرية القديمة مثل مطعم "شي جابي" الذي تأسس عام 1979م ومحل الورد الشهير "فايوليت"، كما أتاح متحف الإسكندرية القومي كل الإمكانيات التي جعلت الفنانون يشعرون بالراحة اثناء العمل داخل المكان.



وكان قد أشار أشرف القاضي مدير عام متحف الإسكندرية القومي، إلى أن معرض "الإسكندرية العالمية"، هو تعاون مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغزافي، وجمعية الآثار بالإسكندرية، ليعرض مجموعة متنوعة من مقتنيات عالم الآثار والمؤرخ الدكتور مصطفى العبادي، وصور ولوحات فنية تصور مدينة الإسكندرية من وحي كتاب هذا المؤرخ العظيم، وذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية والتعليمية المتنوّعة التي ينظمها المتحف لجميع الزائرين.



متحف الإسكندرية القومي





يعد مبنى المتحف هو تحفة معمارية في قلب مدينة الإسكندرية، ويتميز بطرازه المعماري لعصر النهضة الأوروبي المستمد من العمارة الإيطالية، ويروي المتحف تاريخ جميع العصور التاريخية التي تمثل حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعتها بداية من عصر الأسرات المصرية القديمة مرورًا بالعصر البطلمي والروماني البيزنطي والإسلامي ثم حقبة العصر الحديث. ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.

مقتنيات الدكتور مصطفى العبادي

مقتنيات الدكتور مصطفى العبادي