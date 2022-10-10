يحتفي به جوجل.. قصة عالم الآثار المصري مصطفى العبادي

احتفل مؤشر البحث العالمي "جوجل"، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد المؤرخ المصري الراحل مصطفى العبادي، حيث ظهرت صورة له فوق محركات البحث وهو يحمل كتابا بين يديه وخلفه مكتبه، وبجانبه معالم معمارية.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مصطفى العبادي بعد احتفال جوجل به.

ولد مصطفى العبادي في 10 أكتوبر عام 1928 في مدينة الإسكندرية.

حصل "العبادي" على درجة الدكتوراه في الفلسفة عن الحضارتين اليونانية والرومانية من جامعة كمبريدج البريطانية عام 1961، وبدأ بالتدريس في الجامعة.

كان مصطفى العبادى عضوا بالمجمع العلمي المصري ورئيسا لجمعية الآثار في الإسكندرية.

شغل "العبادي" مناصب عديدة في مؤسسات علمية كبرى، فكان عضواً للهيئة الدولية البردية في العاصمة البلجيكية بروكسل، ‏وعضواً بالجمعية الأمريكية للدراسات البردية بمدينة نيويورك، وعضواً مراقباً بالمجلس الدولي للدراسات الفلسفية والإنسانية.

شغل "العبادي" مناصب عديدة منها عضواً بمجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وعضواً بالجمعية المصرية للآثار القبطية، وعضواً باللجان التحضيرية لمشروع إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة الذي كان صاحب فكرة إحيائها الحقيقي، وعضواً باللجنة القومية لإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، ‏وعضواً باللجنة العليا للتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر، وعضواً باللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية-الرومانية بالمجلس ‏الأعلى المصري للآثار.‏

يعد مصطفى العبادي عضوا في الجمعية الأميركية للدراسات البردية في نيويورك، وعضوا في اللجنة العليا للتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة.

يعود إلى مصطفى العبادى الفضل في إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، وهو صاحب كتاب "المرجعية" عن المكتبة القديمة في هذه المدينة.

ألّف "العبادي" العديد من الكتب والدراسات.

حصل مصطفى العبادي على جائزة النيل عام 2013 وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1998، وجائزة كفافيس في الدراسات اليونانية عام 1997.

كما حصل على وسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، والدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية من جامعة كيبيك في كندا.

رحل مصطفى العبادي عن عالمنا في 14 فبراير 2017.