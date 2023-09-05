الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا ثيودروس يستقبل أعضاء "دائرة قضاة الأدب اليوناني"

البابا ثيودروس
البابا ثيودروس

استقبل  البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في المقر البطريركي بالإسكندرية وفد من أعضاء  "دائرة قضاة الأدب اليوناني" خلال زيارتهم لمدينة الإسكندرية، العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية، التي تطل على البحر المتوسط.

وأعرب لأعضاء الوفد عن سعادته امتنانه العميق بحضورهم ولقائه في مقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا التاريخية مقر الأرثوذكسية في قارة أفريقيا، مؤكد أهمية الخدمة المسيحية التي تقدمها البطريركية لقارة أفريقيا، أو قارة المستقبل كما يُحب أن يُطلق عليها.

في نهاية كلمة البابا ثيودروس أعطى الكلمة لرئيسة الدائرة الأدبية د. صوفيا لينيو. التي شكرته من أعماق قلبها، معبرة عن مشاعر جميع الأعضاء الحاضرين. وأشادت بعمل البابا البطريرك، مشيرة إلى التكريم الكبير الذي حظوا به جميعاً، من الاستقبال والضيافة وقبل كل شيء الفرصة التي أتاحت لهم التعرف عليه في الحياة الواقعية، وأعربت له عن رغبة الجميع في دعم البطريركية في العمل التبشيري له بكل الطرق في أفريقيا.

بعد ذلك تبادلوا كهدايا التذكارية. ثم تناول الجميع العصائر، وأخذ الصورة التذكارية على الدرج التاريخي للبطريركية.

في النهاية، زوار المعرض الذي يقام في الطابق الأرضي للبطريركية، والذي يضم معروضات من فترات مختلفة، معروضة في واجهات العرض في القاعة الرسمية. وقد أخبرهم غبطته أنهم أول زوار المعرض.

 

الغبطة البابا ثيوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا المقر البطريركي دائرة قضاة الأدب اليوناني مدينة الإسكندرية

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