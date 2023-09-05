"شكل الجمهور مُفرح".. كريم جوهر: سعيد بمشاركتي الأولى في مهرجان القلعة

قال كريم جوهر، عازف موسيقي، إن هذا العام يعد المشاركة الأولى له في مهرجان القلعة للموسيقى، معبراً: "أول مرة أشارك في مهرجان القلعة، والجمهور كان في الحفلة شيء مفرح حقيقي".

مهرجان القلعة للموسيقى

وأكد كريم جوهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه سعيد بالمشاركة في مهرجان القلعة للموسيقى بصورة كبيرة، خاصة وأنه كان يأمل أن يحصل على هذه الفرصة منذ سنوات عدة.

وأضاف في حديثه، أنه كان يتوقع هذا الحضور الكبير من الجماهير، معبراً: "كنت أتوقع حضور هذه الأعداد الكبيرة، لأن هناك أعداد كبيرة تحضر حفلاتي في الأوبرا، وأنا كنت حريص على عزف ألحان الزمن الجميل".

الحضور الجماهيري الكبير

وتابع: “اليوم حفلي كان مدته ساعة إلا ربع، وكانت أعداد الجماهير كبيرة للغاية، ومن المقرر أن يبدأ حفل آخر بعد حفلي، واختتم حديثي بأن سعادتي فائقة اليوم بمشاركتي في هذا المحفل الموسيقي الكبير".