أمين الفتوى: قنوت الفجر سنة عن النبى وليس بدعة (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن القنوت فى صلاة الفجر ليس بدعة، مضيفًا أن القنوت من مذهب الشافعية، ومذهب المالكية وإن اختلف التوقيت فى قبل الركوع أو بعد الركوع فى الركعة الثانية.

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، الثلاثاء: "القنوت سنة ورد عن سيدنا محمد (ص) ولا يجوز قول إنه بدعة، بل عند الشافعية قالوا لو نسيت القنوت يجب أن تسجد للسهو؛ لأنه حدث سهو لكنه لا يبطل الصلاة".

واستكمل: "لا يجب أن نسمع قول من يقول إن القنوت بدعة، بل نسمع لفقهاء الأمة الذين نقلوا العلم إلى الأمة كلها وحفظوا الدين".

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