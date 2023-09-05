الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: قنوت الفجر سنة عن النبى وليس بدعة (فيديو)

الشيخ محمد عبد السميع
الشيخ محمد عبد السميع

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن القنوت فى صلاة الفجر ليس بدعة، مضيفًا أن القنوت من مذهب الشافعية، ومذهب المالكية وإن اختلف التوقيت فى قبل الركوع أو بعد الركوع فى الركعة الثانية. 

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أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، الثلاثاء: "القنوت سنة ورد عن سيدنا محمد (ص) ولا يجوز قول إنه بدعة، بل عند الشافعية قالوا لو نسيت القنوت يجب أن تسجد للسهو؛ لأنه حدث سهو لكنه لا يبطل الصلاة".

واستكمل: "لا يجب أن نسمع قول من يقول إن القنوت بدعة، بل نسمع لفقهاء الأمة الذين نقلوا العلم إلى الأمة كلها وحفظوا الدين".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الدكتور محمد عبدالسميع الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فتاوى الناس المالكية والشافعية

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