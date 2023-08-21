الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: الصلاة جالسًا باطلة إلا فى هذه الحالة (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام فى صلوات الفريضة، ركن من أركانها، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لازم لما تصلى الفروض يبقى فى قيام، والنوافل يبقى براحتك، لكن لو فى أمر صعب وتعب شديد يجوز الصلاة جالسًا"، مستشهدًا بحديث عمران بن حُصين رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ)؛ رواه البخاري.

واستكمل: "القيام ركن من أركان الصلاة المجمع عليه للقادر عليه، ومن يصلى جالسًا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، أما فى السنة والنوافل القيام بيكون أخف شوية". 


https://www.youtube.com/watch?v=X21bvNRre_E

الأكثر قراءة

إلغاء التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

بنت بمائة رجل.. جرار يدهس الطالبة عفت شهيدة لقمة العيش بالدقهلية

هل يحق لمجلس الزمالك المستقيل الترشح للانتخابات الجديدة؟.. العمايرة يجيب

تقارير: الأهلى يرحب بالتعاقد مع موسى ماريجا مهاجم الهلال السابق

الحكم في دعوى الإفراج عن شيري هانم وزمردة.. 28 أكتوبر 

قتلها أمام أطفالها.. شقيقة ضحية القليوبية تكشف تفاصيل الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟