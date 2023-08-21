أمين الفتوى: الصلاة جالسًا باطلة إلا فى هذه الحالة (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام فى صلوات الفريضة، ركن من أركانها، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "لازم لما تصلى الفروض يبقى فى قيام، والنوافل يبقى براحتك، لكن لو فى أمر صعب وتعب شديد يجوز الصلاة جالسًا"، مستشهدًا بحديث عمران بن حُصين رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ)؛ رواه البخاري.

واستكمل: "القيام ركن من أركان الصلاة المجمع عليه للقادر عليه، ومن يصلى جالسًا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، أما فى السنة والنوافل القيام بيكون أخف شوية".



https://www.youtube.com/watch?v=X21bvNRre_E