الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عيد عبدالهادى: رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن

الدكتور عيد عبد الهادي
الدكتور عيد عبد الهادي

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تأتي استكمالا للجهود المصرية المبذولة في ملف الرعاية الصحية والاجتماعية، والرغبة في تشكيل منصة حوارية تجمع المتخصصين والخبراء وشركاء التنمية من أجل التناقش والباحث حول التحديات التي تواجه المجتمعات بسبب الثروة البشرية، ووضع الآليات والسبل لكيفية استغلالها في عملية البناء والتنمية.

وأوضح عبدالهادي، في بيان له، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، كانت حاسمة ومعبرة عن حجم التحديات التي تواجه العالم جراء الأزمات المتنامية، فضلا عن ضرورة توحيد الجهود وتحمل المسئولية سواء من الفرد أو الحكومة، وذلك من أجل الحد من الزيادة السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوقت الحالي في عملية البناء والتنمية.

رؤية مصر 2030

ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري، والعمل على وضع الخطط قريبة وبعيدة المدى التي تستهدف تحسين كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من التغير الديموغرافي، حتى لا تكون الزيادة السكانية عبئا آخر يسهم في تآكل موارد الدولة، مشيرا إلى أن مناقشات المؤتمر العالمي للسكان ستكون في إطار ما يشهده العالم من تحديات وعقبات متنامية يكون لها تأثير بكل تأكيد على ملف السكان وآليات دعم توفير الحياة الكريمة لكل الشعوب.

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ملف الإسكان

وأكد أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا لملف السكان، من خلال إطلاق الاستراتيجيات والخطط التي وضعت الخطوط العريضة من السياسات التي تحقق الاستفادة من الثروة البشرية، وفي الوقت ذاته تضع الآليات التي توفر متطلبات واحتياجات تلك الثروة من غذاء وأمان واستقرار ومسكن وملبس وغيرها من المقومات التي تصنع إنسانا يتمتع بكافة حقوقه الإنسانية.

الدكتور عيد عبد الهادي الحرية المصري مؤتمر العالمي للسكان السيسي الإنسان

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