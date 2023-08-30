عيد عبدالهادى: الرئيس السيسى عبر بالبلاد من انهيار إلى جمهورية صناعية زراعية جديدة

أعلن الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، عن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة على مدار فترة حكم الرئيس شهدت العديد من الإنجازات وحققت طفرة تنموية غير مسبوقة، بفضل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بالتعاون مع الحكومة والمصريين، إلى أن أعادوا لمصر مكانتها وريادتها بين دول المنطقة بل العالم أجمع.

دعم الرئيس السيسي

وأوضح عبدالهادي، في بيانه، أن الرئيس السيسي تولي حكم البلاد في ظل ظروف عصيبة وقاسية ورغم هذا لم يضع أمام عينه غير مصلحة الدولة المصرية والمصريين، وعزم على إصلاح ما أفسدته جماعات الشر والإرهابية، والنهوض بالدولة من جديد ومعالجة ما أصابها من الركود والشلل بجميع مفاصل وقطاعات الدولة.

إنجازات الرئيس

ولفت إلى أن الرئيس السيسي استطاع تحقيق إنجازات شملت جميع القطاعات في زمن قياسي لم يستطع أحد الوصول إليه من حكام الدولة المصرية على مدار تاريخها، ووضعها اليوم على مشارف الجمهورية الجديدة، التي تتوافر فيها جميع مقومات الحياة الكريمة، وفتح آفاقًا كبيرة للفرص الاستثمارية في البلاد.

دعم المواطن

وأضاف عبدالهادي، أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطن وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية والمقومات التي لا بد من توافرها في أي بلد متقدمة، أبرزها الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات والاعتماد على التصنيع المحلي مع وضع السياسيات والخطط التي تسهم في توفير مناخ ملائم للاستثمار، وفي وسط هذا السعي لخلق علاقات صداقة وشراكة مع عدد كبير من الدول سواء المنطقة العربية أو الشرق الأوسط أو الناحية الأوروبية.