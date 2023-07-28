عيد عبد الهادي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الإفريقية الروسية حملت الرؤية المصرية المتوازنة

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري والأمين، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثانية من القمة "الإفريقية_الروسية" بمدينة سان بطرسبرج الروسية، اتسمت بالقوة والحرص على إبراز الرؤية المصرية تجاه دعم القارة الإفريقية وحمل لواء حفظ الأمن والسلم للشعوب الإفريقية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي وضعت العديد من العراقيل التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة المنشودة للشعوب الإفريقية.

ولفت عبد الهادي، في بيان له، أن تأكيد الرئيس على سيادة الدول الإفريقية ودعوته لضرورة وضعها بعيد عن مساعي الاستقطاب التي تحدث من قبل العديد من القوى الخارجية التي تسعى لفرض سيطرتها على مناطق كثيرة بالشرق الأوسط، كل هذا يبعث بالعديد من الرسائل التي تؤكد أن مصر ستظل سباقة في انتهاج مسار السلام ومبادراتها المستمرة نحو دعم ركائز التنمية في ظل مناخ أمن تتمتع كل دولة باستقرار وأمن يجعلها قادرة على دفع عجلة الإنتاج والتركيز في كيفية تحقيق التنمية المستهدفة.

وأكد أن الرئيس كان حريصا في كلمته على التأكيد المستمر على التزام مصر بكامل تعهداتها تجاه القارة من خلال تعميق الشراكة مع روسيا، باعتبارها الشريك الأول لمصر في القارة السمراء، وذلك في كثير من المجالات، وهذا ما تحتاجه الشعوب الآن، في ظل مناخ متوتر عالمي بكثير من الصراعات السياسية والعسكرية.

وتابع: تطرق الرئيس لفكرة وجود صوت أفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية سيساهم بكل تأكيد في إعلاء مكانة وقيمة دول القارة، وجعل صوتها مسموع في كافة المحافل بما سيكون له مردود إيجابي كبير في توسيع أطر تعرف دول العالم على الإمكانات والثروات والخبرات التي تتمتع بها القارة.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على ضرورة توفير غذاء وأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز الأزمة الراهنة، تأتي استكمالًا للجهود المصرية المبذولة من أجل دعم الشعوب في توفير حياة كريمة لهم.