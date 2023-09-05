رئيس الأساقفة يشكر قيادات المنوفية على دعم إنشاء قسم اللغات بالمدرسة الأسقفية

وجه الدكتور سامى فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشكر للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، القيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية على دعم إجراءات العمل لافتتاح المبنى الجديد لقسم اللغات بالمدرسة الأسقفية بمنوف، بالإضافة لحضورهم أمس وتعاونهم المستمر من أجل رفعة مستوى الطلاب بالمحافظة.

وأشاد رئيس الأساقفة بحضور ممثلى محافظة المنوفية ووزارة التربية والتعليم وإدارة منوف التعليمية والتعليم الخاص بإدارة منوف التعليمية، وكل من قدم التهنئة بافتتاح المبنى ومنهم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية والذى أناب عنهم وحيد عبد ربه رئيس مجلس المدينة وطارق سعد الدين وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وباسم خميس مدير إدارة منوف التعليمية وهدى سليمان رئيس القسم الإنجليزي بكلية الأداب جامعة المنوفية وعضو مجلس الأمناء وشيماء الخولي موجهة مالية وإدارية بإدارة منوف التعليمية وحسام حمدي من التعليم الخاص بإدارة منوف التعليمية وعمرو الريفى موجهه أول لغة إنجليزية بإدارة منوف التعليمية.

وأثنى رئيس الأساقفة على مجهودات فريق العمل بالمدرسة وعلى رأسهم مجدى أبو السعد مدير المدرسة الأسقفية بمنوف والمهندس إيهاب إدوارد المهندس الاستشاري لإبروشية الكنيسة الأسقفية ومادلين سوستانيس مدير قطاع التعليم بالإبروشية رؤوف ذكري المدير المالي للإبروشية والمهندس محمد سامي المهندس الاستشاري للمشروع والمهندس هشام وحيد المهندس الاستشاري للمشروع وأندريان وكيل المدرسة للقسم اللغات ومايكل جورج المسئول المالي والإدارى للمدرسة ومها عياد من مجلس الأمناء ومها سامي مدير التعليم الخاص بإدارة منوف التعليمية والذين تابعا عن قرب سير العمل على مدار أشهر طويلة.