الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يفتتح قسم اللغات بالمدرسة الأسقفية بمنوف

سامي فوزي
سامي فوزي

افتتح اليوم د.سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قسم اللغات بالمدرسة الأسقفية بمنوف وذلك في حضور مجدي أبو السعد، مدير مدرسة منوف وطارق سعد الدين وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

بدأ الاحتفال برفع الستار عن النصب التذكاري للقسم الجديد ثم تفقد فصول قسم اللغات والمكون من ثمانية فصول بدءًا من مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي، بالإضافة لمعمل العلوم والكمبيوتر.

ورحب رئيس الأساقفة بالحضور قائلًا: “احتفال اليوم وحضوركم الكريم يمثل نقطة تحول في تاريخ المدرسة حيث نسعد بتقديم فرصًا تعليمية لكل طالب، مضيفًا: "ما يميز المدرسة هو التزامنا بإتاحة  أفضل مستوى تعليمي من خلال هيئة تدريس لديهم رؤية واعدة للطلبة”.

أضاف رئيس الأساقفة: تأتى هذه الخطوة علامة على التزامنا الثابت بتعزيز التفكير النقدى والثقافى للطلاب فنحن نحتاج لشباب لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم المستقبلية.

وشدد رئيس الأساقفة: “كل طفل هنا فريد وله مكانه خاصة إذ يستحق أن يحصل على أفضل تعليم ممكن، وسنسعى جاهدين لجعل عملية التعليم متطورة باستمرار”.

واختتم رئيس الأساقفة:"أنه يوم تاريخي فى إبروشية الكنيسة الأسقفية وأتقدم بالشكر لكل من ساهم للوصول لهذا اليوم. 

*أنشطة تنموية للكنيسة الأسقفية

في السياق، كان قد نظم قطاع التنمية إحدي قطاعات مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي، قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار التابعة لإدارة الهرم.

تضمن اللقاء تسليم عشرة شهادات واستكتاب لسبع سيدات وامتحان لتسعة عشر مستفيد من الرجال والسيدات، بحضور سعيد عبد التواب المحمدي مدير إدارة الهرم لتعليم الكبار وشعبان متولي رئيس لجنة الاستكتاب وشريف عبد الرحمن مدير إدارة بولاق.

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