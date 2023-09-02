تحت رعاية هيئة تعليم الكبار .. قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية

نظم قطاع التنمية، أحد قطاعات مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية بمركز الطوابق التنموي، قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار التابعة لإدارة الهرم بالجيزة.

تضمن اليوم تسليم عشرة شهادات واستكتاب لسبع سيدات وامتحان لتسعة عشر مستفيد من الرجال و السيدات، بحضور سعيد عبد التواب المحمدي مدير إدارة الهرم لتعليم الكبار وشعبان متولي رئيس لجنة الاستكتاب وشريف عبد الرحمن مدير إدارة بولاق.

الجدير بالذكر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

وحدة الصم الأسقفية تستضيف حملة 100 يوم صحة

وكانت قد استضافت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية، يوم للكشف الطبي ضمن حملة 100 يوم صحة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المنطقة الطبية بمصر القديمة، داخل مقر وحدة تعليم الصم.

جاء هذا اليوم ضمن مجموعة أيام للكشف الطبي المجاني علي المواطنين بالمنطقة من خلال مجموعة من الفحوصات مثل قياس السكر وضغط الدم ونسبة الدهون في الجسم، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

خدمت القافلة عدد 25 فردًا من الرجال والسيدات، بحضور دكتورة شيماء العشيري مديرة المنطقة الطبية بمصر القديمة وجيهان عبد العزيز مدير عام شئون مصر القديمة وعائشة ورايعة رائدات حضريات بمصر القديمة.

الجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.

وزارة التضامن تطلق حملة توعية نفسية

استضافت وحدة الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية بالزمالك وزارة التضامن الأجتماعي لإطلاق حملة "عشان ولادكم.. احسبوها صح"، بحضور ٢٣ شخصًا من العاملين بالوحدة، بالإضافة إلي عمال الخيامية والنجارة، وذلك بوحدة تعليم الصم وضعاف السمع.