مؤتمر كنيسة القديس أثناسيوس الرّسوليّ بمدينة السادس من أكتوبر

نظم أستاذ الأب أندراوس فهمي، راعي كنيسة القديس أثناسيوس الرّسوليّ، بمدينة السادس من أكتوبر، مساء أمس بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، المؤتمر السّنوي التّكوينيّ للكنيسة.

دراسة مدخل عام عن القديس بولس الرسول ورسائله.

وقام بالتكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الإيبارشية وتمّ أيضًا عمل تكوين مكثّف لشباب التعليم المسيحيّ في جميع مراحله، تضمن المؤتمر أوقات خلوات روحيّة، وسجود، بالإضافة إلى الفقرات الترفيهيّة.

جاء ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك

مؤتمر دار القديس چيروم لشباب وخدّام كنيسة الشّهيد العظيم مار جرجس بعزبة أبو جبل

ومن جهته وتحت رعاية نيافة الأنبا مرقس وليم، مُطران إيبارشية القوصيّة للأقباط الكاثوليك، نظّم راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بعزبة أبو جبل، امس الأب وسيم وهيب، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، مؤتمرًا لشباب، وخُدّام الكنيسة.

وكان موضوع التّكوين مقالتي الوحي، والإلهام، ومقدّمات عن الأدب الرّؤيويّ، وسفر الرّؤيا. قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

مؤتمر دار القديس چيروم لشباب وخدّام كنيسة السّيّدة العذراء بالبربا

وعلى صعيد أخر وتحت رعاية نيافة الأنبا بشارة مُطران أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، نظّم راعي كنيسة السيدة العذراء، بالبربا، الأب بيشوي حبيب، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، مؤتمرًا لشباب، وخُدّام الكنيسة.

كان موضوع التّكوين سفر الرّؤيا. قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

الأنبا توما حبيب يلتقي بأبناء مدارس الأحد برعية سوهاج

وكان قد إلتقى صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج بأبناء مدارس الأحد بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسوهاج بدار المطرانية.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بانتهاء النشاط الصيفي لهذا العام، ووجه صاحب النيافة كلمة تشجيع للخدام والمخدومين على مواصلة الخدمة والأنشطة المختلفة لخدمة أبناء الكنيسة.