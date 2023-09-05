الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ملكش آخر".. المصرية للاتصالات تطلق نظام الفاتورة الشهري الجديد “WE Gold”

من الحدث
من الحدث

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات "وي"، حملة تسويقية متميزة اليوم للإعلان عن إطلاق نظام الفاتورة الشهري الجديد "WE Gold" تحت عنوان "ملكش آخر"، في إطار استراتيجيتها المرتكزة على تحقيق رضا العملاء، والعمل على تلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال تصميم باقات وأنظمة تتيح لهم الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتميزة التي تقدمها المصرية للاتصالات "وي" بما يؤكد ريادتها كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

ويقدم نظام  "WE Gold" مزايا متنوعة وباقات أكثر مرونة تُمكن العملاء من الاستخدام الأمثل للدقائق و الجيجابيتس داخل الباقة والاستمتاع بالإنترنت المنزلي من أول باقة، مع إمكانية تغيير باقة الإنترنت المنزلي بشكل منفرد دون الاحتياج لتغيير  التعريفة السعرية، كما يمكن للعميل المشترك في "WE Gold" مشاركة مزايا النظام مع أفراد أسرته وأصدقائه، والاستمتاع بدقائق دولية وإنترنت تجوال مجاني عند السفر.

ولا تقتصر مزايا "WE Gold" على خدمات الاتصالات فقط، بل يتيح النظام الجديد للعملاء المشتركين فيه شراء أجهزة المحمول من فروع "وي" بالتقسيط، وكذلك الحصول على قسيمة شراء سنوية لاستخدامها في شراء أجهزة المحمول من أي فرع من فروع "وي" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط شهرية وقسائم شراء يمكن للعميل استبدالها من  فروع "وي"  ومن الشركات والمعارض المشتركة في WE Bonus.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس للمصرية للاتصالات للشئون التجارية إن "المصرية للاتصالات لا تتوقف عن مواصلة رحلتها نحو تحقيق المزيد من رضا العملاء من خلال تقديم أنظمة وحلول تناسب احتياجاتهم المتطورة وتضمن حصولهم على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات"، مضيفاً أن القرب من العميل وفهم احتياجاته هو السر وراء الثقة المتزايدة في خدمات "وي" والزيادة المستمرة في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات.

المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم من المصرية للاتصالات

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