"خطة النواب" يوصي بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر في إدارتها

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وممثل حزب مستقبل وطن، إنه لابد من معرفة حجم المشكلة وأبعادها وتفاصيلها في ملف الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.

وطالب "سالم" خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام، بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والخبراء والبرلمان لتحديد أسباب المشكلة وسبل حلها.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأوصى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر مرة أخرى في إدارتها، فضلا عن النظر في الأصول غير المستغلة التي تبلغ قيمتها تلريونات، مؤكدا على أهمية الإسراع ف تفعيل صندوق مصر السيادي للاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة.

خطة واضحة الأهداف

ويطالب بضرورة الإعلان عن خطة واضحة للأهداف والمعالم وتحديد مدة زمنية لخفض الدين العام إلى أقل من 80%، ويجب أن تلتزم بها الحكومة والموازنة لتقليله إلى أقل من 5% في مدة محددة، كما يجب زيادة الإرادات في إعادة النظر في المنظومة الضريبية، والتوسع في الاقتصاد غير الرسمي وتمكين الصناعة المصرية والاتجاه للتصدير بدلاً من الاستيراد.