"القاهرة الإخبارية": "الدفاع الروسية" تعلن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن الوضع على محور زابوريجيا صعب بسبب إرسال كييف ألوية احتياطية استراتيجية إلى هناك.

وكشف وزير الدفاع الروسي، عن أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد تجاوزت 66 ألف جندي، و7600 قطعة سلاح.

إسقاط أكثر من 1000 مسيرة أوكرانية

وتابع، خلال تصريحات صحفية نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الروسي قامت بتدمير 34 مركز قيادة للجيش الأوكراني في شهر واحد، فيما تم إسقاط أكثر من 1000 مسيرة أوكرانية و159 قذيفة "هيمارس HIMARS MLRS" و13 صاروخ كروز.