الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": "الدفاع الروسية" تعلن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن الوضع على محور زابوريجيا  صعب بسبب إرسال كييف ألوية احتياطية استراتيجية إلى هناك.

 وكشف وزير الدفاع الروسي، عن أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد تجاوزت 66 ألف جندي، و7600 قطعة سلاح.

إسقاط أكثر من 1000 مسيرة أوكرانية 

وتابع، خلال تصريحات صحفية نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش الروسي قامت بتدمير 34 مركز قيادة للجيش الأوكراني في شهر واحد، فيما تم إسقاط أكثر من 1000 مسيرة أوكرانية و159 قذيفة  "هيمارس HIMARS MLRS" و13 صاروخ كروز.

 

القوات الأوكرانية كييف وزير الدفاع الروسي مسيرة أوكرانية الجيش الأوكراني روسيا زابوريجيا محور زابوريجيا

مواد متعلقة

حلول عملية لمواجهة الزيادة.. أبرز تصريحات الرئيس فى المؤتمر العالمى للسكان (إنفوجراف)

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

مقارنة بمصر.. كيسيتش: صربيا تشهد انخفاضا فى السكان طوال 5 عقود متتالية

رئيسة المفوضية الأوروبية: إفريقيا يمكنها تغيير أنظمة الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد

جوتيريش يدعو العالم لجعل إفريقيا قوة عظمى فى مجال الطاقة المتجددة

أمين عام الأمم المتحدة يطالب بتصحيح مسارات نظام التمويل العالمى لتحفيز النمو الأخضر

رئيس الوزراء: مصر اتخذت إجراءات عديدة لتحفيز النمو الأخضر

مدبولي في "قمة نيروبي": نؤكد جهودنا لمواجهة التحديات المناخية

الأكثر قراءة

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

"عارف النتيجة من دلوقتى".. حسام غالى يعلق على المباراة المحتملة بين الأهلى واتحاد جدة

"قعدة كافيه" تثير التكهنات حول ترشح وزير الشباب السابق بانتخابات الزمالك

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات