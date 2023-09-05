الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الحاسبات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور النميري علام زناتي عمبد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالحرم الجامعي الجديد.

تعيين ٩ طلاب من أوائل الدفعة معيدين بالكلية

وخلال كلمته، أعرب الدكتور حسان النعماني، عن سعادته بتواجده وسط خريجى الكلية ومشاركته ١٢٠ طالب وطالبة من 3 أقسام مختلفة فرحتهم بالتخرج، معلناً تعيين ٩ طلاب من أوائل الدفعة معيدين بالكلية، مؤكداً أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أصبحت شريك أساسي في كافة المجالات، مما يفتح أمام خريجيها أسواق العمل بكافة المستويات وفي شتي الميادين.

كما وجه النعماني، شكره للدكتور النميري الزناتي وإدارة الكلية وكوادرها البشرية، لجهودهم ودورهم في النهوض بالعملية التعليمية، لتأهيل طلاب الكلية ليكونوا قادرين على التعامل بكفاءة مع تقنية الحاسبات وثورة تكنولوجيا المعلومات.

عمران: إعداد جيل من الكوادر الشبابية قوي ومتطور

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عمران، علي أن إدارة الجامعة تحرص على إعداد جيل من الكوادر الشبابية قوي ومتطور قادر علي النهوض بالمجتمع، للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، داعياً الخريجين إلى ضرورة البحث والإطلاع لتحقيق التفوق والنجاح بحياتهم العملية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.

كما هنأ الدكتور النميري علام ، في كلمته خريجي الكلية وأولياء أمورهم، مضيفاً أن يوم التخرج يعد يوم الحصاد و نقطة فاصله في حياة كل طالب، مؤكداً ان الكلية من الكليات الوليدة التي تتناسب مع عصر الرقمنة و استطاعت في فترة قصيرة أن تواكب التطورات السريعة  تكنولوجيا المعلومات، في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، متمنياً للطلاب مزيداً من النجاح والتفوق ليصبحوا شباباً داعمين لوطنهم ومجتمعهم.

رئيس الجامعة حسان النعماني الذكاء الاصطناعي تنميه البيئه المؤتمرات الدولية

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