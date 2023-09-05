الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين شمال سيناء و"غازتك" لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز

الاجتماع
الاجتماع

وقع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بروتوكول تعاون مع المهندس حسين عثمان مدير عام مبيعات الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، في حضور ياسر حسين الدرز مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالإدارة العامة للإنتاج والتنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد محافظ شمال سيناء، على أن البروتوكول يقضي بقيام الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة بديوان عام المحافظة بتمويل تحويل السيارات البنزين للعمل بدورة الحقن المزدوج(غاز/بنزين)، بدون فوائد وبمدة تقسيط 18 شهر.

 ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية لمصر

وأشار المحافظ، إلى حرص المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية بالحفاظ على البيئة، حيث ان المحافظة تتمتع بهواء نقى وبيئة نظيفة لا توجد في كثير من مدن العالم،  مضيفا أن الغاز هو واحد من أهم مشتقات الوقود الصديقة للبيئة ، ينتج عنه عادم "زيرو كربون"، ويتفق مع خطط الدولة للحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية كنتيجة لتقليل استيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطنين.

بدوره قال ياسر الدرز مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالإدارة العامة للإنتاج والتنمية الاقتصادية بالمحافظة ، ان "الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة"، سيقوم بتمويل تحويل السيارات من بنزين الى " غاز / بنزين " بدون فوائد" وبمدة تقسيط 18 شهرا، وأنه على الراغبين التقدم لديوان عام المحافظة للبدء في إجراءات التمويل والتركيب بالنظام المعمول به بين المحافظة والشركة.

افتتاح محطتي كهرباء في الشلاق والمساعيد قريبا

وكان محافظ شمال سيناء،   قد استقبل المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، مؤكدا أنه قريبًا سيتم افتتاح محطتي كهرباء أحدهما في الشلاق والأخرى في المساعيد.

وأشار المحافظ إلي موافقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إنشاء مولدات في منطقة شرق العريش، لتغطية احتياجات وتوسعات المنطقة من مطار العريش والميناء البحري وجامعة العريش.

وأعلن المحافظ أن الكهرباء زادت في شمال سيناء بنسبة 8 أضعاف، خلال الفترة الماضية بسبب المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء بدعم من القيادة السياسية.

محافظ شمال سيناء المهندس حسين عثمان مدير عام مبيعات الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة البيئة الثروات الطبيعية لمصر

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