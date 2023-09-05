رئيس خطة النواب: العجز فى الموازنة هو الأهم وسعر الصرف مسألة وقتية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا نحاول الحديث عن استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة الدين العام بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

استدامة الدين العام

وأضاف رئيس خطة النواب أن هناك مؤشرات نوعية يعرف منها استدامة الدين العام وتشمل الناتج المحلي الإجمالي والفائض العام، مضيفا أن وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجي طويل الأجل في مصر ومستقرة للدين الداخلي.

توصيات لمواجهة أزمة الدين العام

واقترح الفقي مجموعة من التوصيات، أهمها محددات الإنفاق وإعادة تعديل الضرائب، مشيرا إلى أن العجز في الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هي مسائل وقتية ولكنها مؤثرة، وأودع اقتراحاته لدى أمانة الحوار لدراستها.

وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين علي أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبو خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.