الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب محمد إسماعيل: "عجز الموازنة" من أخطر الملفات الاقتصادية فى الحوار الوطنى

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للاتصال السياسي، بأن الجلسة المتخصصة التي انعقدت أمس الثلاثاء في ملف الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني كانت جلسة مثمرة وشهدت نقاشًا ثريًا ومتعمقًا في هذا الملف.

وأضاف "إسماعيل"، أن ملف عجز الموازنة والدين العام من أخطر الملفات الاقتصادية المطروحة ضمن لجان الحوار الوطني، حيث يؤثر بشكل مباشر على كافة جهود الإصلاح الاقتصادي من جهة، كما يؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين اليومية ومدى تأثرهم بجهود الحكومة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الجلسة شهدت آراء ومقترحات عدة، سواء ما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي، وكذلك ملف الدين العام وما يتعلق به من ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي.

وأشار "إسماعيل" إلى أن ما توصل إليه المجتمعون سيتم بلورته في توصيات محددة ترفع للرئيس عبدالفتاح السيسي والجهات ذات الصلة.

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