الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فخرى الفقى يكشف أهم التعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم ما جاء في تعديلات قانون الاستثمار والشهادات الدولارية، قائلًا: "إنه لا يجب أن ننسى وثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، وقد أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي". 

وأضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن هناك 22 قرارًا صدرت للمجلس الأعلى للاستثمار، لافتًا إلى أن هذه القرارات يتم تفعيلها من خلال قرارات تنفيذية للوزارات المختلفة، من خلال مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنه إذا كانت هناك تعديلات لبعض المواد الخاصة بلجنة الشئون الاقتصادية  بتعديل القانون 72 لسنة 17، وهو قانون الاستثمار، حيث يوجد المزيد من الحوافز للقطاع الخاص". 

وعن التعديلات الجديدة في قانون الاستثمار، أوضح أن الموافقة الواحدة الذهبية في هذه الحالة توسعوا فيها بحيث إنها تتضمن فقط المشروعات الاستراتيجية والقومية فقط، ولكن أيضًا المشروعات التي تهم الاستثمار والمستثمر المصري في الداخل والمستثمر الخارجي في هذه الحالة.

وأشار إلى أنه إذا كانت المشروعات قائمة بالفعل ويريد التوسع، يتم إعطاؤه الموافقة الواحدة أو الذهبية في هذه الحالة على التوسعات الجديدة، ويحصل على حوافز خاصة في مجال الصناعات المطلوبة، بأن يعفي المشروع ما بين 35% إلى 55%، حيث يتم رد 35% إلى 55% من مبالغ الأرباح بعد 45 يومًا من تقديم الإقرار الضريبي. 

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى لـ وجدى العربى: والدك لم يُحسن تربيتك ولم تعرف للأخلاق طريقًا

الغسيل يتسبب فى مصرع "حسناء المرج"

تعادل مثير بين الأهلى والمصرى فى الوقت بدل الضائع

البطولة العربية: هدفان ملغيان وتعادل سلبى مثير بين الزمالك والنصر

شاهد عيان عن سيدة بركة السبع: مقدرتش أنقذها وسال دمها أمام أعين والدتها

ضبط 4 أشخاص قتلوا رجل أعمال على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى