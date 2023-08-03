فخرى الفقى يكشف أهم التعديلات الجديدة فى قانون الاستثمار

أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم ما جاء في تعديلات قانون الاستثمار والشهادات الدولارية، قائلًا: "إنه لا يجب أن ننسى وثيقة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، وقد أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن هناك 22 قرارًا صدرت للمجلس الأعلى للاستثمار، لافتًا إلى أن هذه القرارات يتم تفعيلها من خلال قرارات تنفيذية للوزارات المختلفة، من خلال مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنه إذا كانت هناك تعديلات لبعض المواد الخاصة بلجنة الشئون الاقتصادية بتعديل القانون 72 لسنة 17، وهو قانون الاستثمار، حيث يوجد المزيد من الحوافز للقطاع الخاص".

وعن التعديلات الجديدة في قانون الاستثمار، أوضح أن الموافقة الواحدة الذهبية في هذه الحالة توسعوا فيها بحيث إنها تتضمن فقط المشروعات الاستراتيجية والقومية فقط، ولكن أيضًا المشروعات التي تهم الاستثمار والمستثمر المصري في الداخل والمستثمر الخارجي في هذه الحالة.

وأشار إلى أنه إذا كانت المشروعات قائمة بالفعل ويريد التوسع، يتم إعطاؤه الموافقة الواحدة أو الذهبية في هذه الحالة على التوسعات الجديدة، ويحصل على حوافز خاصة في مجال الصناعات المطلوبة، بأن يعفي المشروع ما بين 35% إلى 55%، حيث يتم رد 35% إلى 55% من مبالغ الأرباح بعد 45 يومًا من تقديم الإقرار الضريبي.