الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات قتل مزارع في البحيرة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المعادى.

ضبط شخص يتاجر في الأسلحة البيضاء
 

بمناقشته اعترف بقيامه بالاتجار فى الأسلحة البيضاء وطبنجات ضغط الهواء، كما تم بإرشاده ضبط 24 سلاح أبيض "مطواة" أحجام مختلفة، طبنجة ضغط غاز وكبسولات الغاز والطلقات الخاصة بها - طبنجة ضغط هواء داخل مسكنه.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في المنوفية


نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بالمنوفية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية مديرية أمن المنوفية قيام صيدلي حر ، وآخر، مقيمان بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون . 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، سيارة ملاكى - 3 هواتف محمولة.
 

الداخلية تضبط المتهم بقتل مزارع فى البحيرة بسبب دراجة نارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصاب ومتوفي، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مزارع "توفـى إثر إصابته برش خرطوش بالبطن ، طرف ثانى سائق ومزارع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتبين قيام أحدهما بشراء دراجة نارية من الطرف الأول وعدم سداد كامل ثمنها فحدثت بينهم مشادة تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المذكور عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه الطرف الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

كما أرشد الثاني عن السلاح المستخدم بندقية خرطوش - 5 طلقات من ذات العيار، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

المعادى ضبط القاهرة ضغط الهواء المنوفية النقد الأجنبي

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