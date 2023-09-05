"التنسيق الحضاري" يحرر محضر سرقة لوحة "عاش هنا" لـ حمدي قنديل.. اعرف التفاصيل

حرر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري محاضر ضد سرقة لوحات "عاش هنا" في عدة مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بعد اختفاء لوحة الكاتب الراحل حمدي قنديل، خلال الساعات الماضية، من أمام منزله بمنطقة مصر الجديدة، مما جعل زوجته الفنانة نجلاء فتحي تطالب بإعادة لوحته في مكانها.

ومن جهته؛ عبر المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن غضبه الشديد من سرقة لوحة الكاتب الراحل، مشددًا على ضرورة تغيير سلوكيات الناس، والأدق أن يكون لهم دور في الحفاظ على هذه اللوحات، لأن الشخصيات الذين جاءوا ضمن المشروع يستحقون منا كل التقدير والتكريم، وهذه اللوحات بمثابة "درع" لهم.

وأوضح رئيس التنسيق الحضاري، في تصريح لـ"الدستور" أن الجهاز اتخذ الإجراء اللازم بتحرير محاضر سرقة ومناشدة اتحاد ملاك العمارات، متمنيا أن يكون هناك وعي وإدراك بقيمة هؤلاء الرموز، فضلا عن قيمة اللوحات.

نبذة عن مشروع "عاش هنا"

يشار إلى أن مشروع "عاش هنا" يأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي سبق أن وقع بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في نوفمبر 2016، وتضمن عدة مجالات للتعاون، منها تدشين مشروع "عاش هنا"، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والإصدارات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، وكذلك تبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين بهدف الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر، فضلا عن اشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات - ورش عمل - مبادرات) والتي تؤثر إيجابيا في الأنشطة الخاصة بكل طرف، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية في المجالات الإدارية والفنية.

ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافته على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق الـQR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.