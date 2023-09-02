السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

التنسيق الحضارى يستكمل مشروع تطوير وترميم قرية القرنة بالأقصر.. إليك آخر التفاصيل

قرية حسن فتحي
قرية حسن فتحي

يستكمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، تحسين الصورة البصرية للمناطق التراثية ومن بينها (مشروع تطوير وترميم قرية حسن فتحي "القرنة الجديدة" بالأقصر)، ومن المخطط أن يستمر العمل ليشمل المرحلة الثالثة مبنى السوق وتحسين الصورة البصرية لبقية المباني في نطاق المشروع.

وانتهى "التنسيق الحضاري" من المرحلة الأولى من مشروع إعادة إحياء القرنة في ديسمبر  2021، وتلى ذلك المرحلة الثانية، والتي شملت ترميم وإعادة بناء منزل حسن فتحي، ووضع تصميم عمراني متكامل للساحة الرئيسية في القرية، بالإضافة إلى تحسين الصورة البصرية للمباني المحيطة بنطاق المشروع.

وقد قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع منهجية شاملة لأعمال إعادة تأهيل مركز القرية في إطار المخطط العام المقترح، وكذلك وضع الحلول التفصيلية والتنفيذية لأعمال الترميم لكل مبنى، كما أن إعادة تأهيل المباني تتضمن أساسًا ترميم وإعادة المبنى لوضعه الأصلي حسب أصول وآليات الترميم، واعتمادًا على منهج حسن فتحي في أعمال الترميم مع الالتزام باستخدام المواد الأصلية (الحجر والطوب الاخضر) بما يحافظ على التراث المعماري للقرية.

تعاون مثمر بين مكتب اليونسكو بالقاهرة وجهاز التنسيق الحضاري

وكان قد استقبل المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الأسبوع الماضي، الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، بمقر الجهاز؛ استمرارًا للتعاون المثمر بين مكتب اليونسكو في القاهرة ووزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وخلال اللقاء استعرض "أبوسعدة" مهام الجهاز ومجالات عمله المختلفة سواءً في وضع أسس واشتراطات للمناطق التراثية، تسجيل المباني ذات القيمة في مصر، الأرشيف القومي للمباني التراثية، ومجهودات الجهاز في وضع اشتراطات تحسين الصورة البصرية للمدن المصرية، فضلًا عن استعراض مجهودات الجهاز في الحفاظ على العمارة التقليدية في واحة سيوة، كما تطرق النقاش إلى استمرار التعاون في المراحل التالية بمشروع إعادة إحياء قرية القرنة للمعماري العالمي حسن فتحي بالأقصر.

وذلك بحضور الدكتور أكاتسوكي تكاهاشي من اليونسكو، والدكتور هابي حسني مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والدكتورة هايدي شلبي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز، وقد تم الاتفاق على استمرار التعاون في العديد من القضايا والمشروعات ذات الاهتمام المشترك في الحفاظ على التراث ونشر الوعي بأهمية الحفاظ عليه.

قرية حسن فتحي قرية القرنة التنسيق الحضاري تطوير قرية حسن فتحي بالأقصر ترميم قرية حسن فتحي

مواد متعلقة

التنسيق الحضاري يستكمل مشروع "عاش هنا".. وهذه آخر الأسماء المدرجة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"ورم أمريكا الخبيث".. نانسى بيلوسى تهاجم ترامب وتدعو الجمهوريين للتخلى عنه

لمنع رحيله مجانًا.. الأهلى يوافق على طلب لوهافر الفرنسى بشأن لاعبه الشاب

"بسبب غيرة العمل".. عامل يقتل زميله بآلة حادة والنيابة تحيله لـ"الجنايات"

انتظام حركة المرور بالمحاور والشوارع الرئيسية فى القاهرة والجيزة

من دول مختلفة.. مرسى علم تستقبل 32 رحلة طيران سياحية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة