التنسيق الحضاري يدرج اسم محمد مظهر ضمن مشروع "حكاية شارع"

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم محمد مظهر، فى مشروع "حكاية شارع"، وذلك لتعريف المارة به وببطولاته وليتعرف الأجيال عليه أكثر، حيث وضع لافتة تحمل اسمه وكل التفاصيل عنه.

ولد محمد مظهر فى عام 1809 بمصر من اب عثمانى وأم مصرية، من الغريب أننا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ ميلاد محمد مظهر، والأغرب أننا لا نعرف أيضًا تاريخ وفاته، وإن كان هناك رأي يقول أنه ولد في عام 1809، كما أننا لا نعرف الكثير عن المرحلة الأولى من حياته، سوى أنه تعلم في مدرسة “رأس التين”، ثم أرسل في بعثة في بعثة دراسبة إلى فرنسا في مايو من عام 1826، وكان يشرف عليها ميسو جومار لدراسة الهندسة البحرية، وتخصص في دراسة الرياضيات والهندسة ونبغ فيهما، وهو في السابعة عشر من عمره.

قد وزامل رفاعة رافع الطهطاوى وهى البعثة الثانية التى أوفدها محمد على الى الخارج، وتفوق محمد مظهر وحصل على الجائزة الاول فى الانشاء الفرنسى والاعراب اللغة الفرنسية.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على اللينك التالي:

http://streetstory.gov.eg/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b9/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1/

‏مشروع "حكاية شارع"

انطلاقا من دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في العمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، انطلقت فكرة مشروع ” حكاية شارع “، الذي يهدف إلى التعريف بالشخصيات الهامة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع، وذلك من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسمائهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.

وقد وضعت اللجنة العلمية للمشروع إطار محدداً للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة منها “أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فقط – تحديد تاريخ الميلاد والوفاة – أن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية.