الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تلقي تظلمات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة

طلاب
طلاب

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الامتحان بالدور الثاني، من اليوم، لمدة أسبوع.

 

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 

وقررت وزارة التربية والتعليم، تلقي طلبات التظلمات عبر الرابط التالي :

https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

خطوات عمل التظلمات 

واشترطت الوزارة، أن يتم الدخول عليه باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الاطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على الرابط التالي :

 https://office365.emis.gov.eg/ 

ويستطيع الطلاب، التقدم بطلب تظلم على نتيجة الثانوية العامة - الدور الثاني لعام 2023 م، وذلك بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ).

على أن يلزم الطالب بعد الدفع، ضرورة الدخول للموقع وإختيار المادة/المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم .

اعتماد نتيجة الدور الثاني 

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، بنسبة 89.04%، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي، 2022/ 2023، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 119 ألفا 348 طالبا/ طالبة، حضر منهم 119 ألفا 271 طالبا/ طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا/ طالبة.

جدير بالذكر، أن ينطلق العام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر الجاري، فى جميع المدارس. 

تظلمات نتيجة الثانوية العامة رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة نتيجة الدور الثاني مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد رياض الأطفال والحلقة الابتدائية

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