لمدة 5 أيام.. تعرف على التحويلات المرورية عقب غلق طريق الفيوم

أعلنت الإدارة العامة لـمرور الجيزة، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بـالمتحف المصرى الكبير.

غلق طريق الفيوم بسبب الممشى السياحى للمتحف الكبير

على أن يتم ذلك أعلى ميدان الرماية طريق الفيوم والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير، لاستكمال أعمال رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحى.



ويستلزم الغلق الكلى بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم، لمدة 5 أيام إبتداءً من الساعة 12 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023 حتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.



تفاصيل التحويلات المرورية



وتكون حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق، الذي تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.



ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.