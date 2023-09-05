الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحليق 30 رحلة بالون طائر تقل 750 سائحًا فى سماء الأقصر

بالون
بالون

شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر بـمحافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء ، تحليق 30 رحلة بالون أقلّت على متنها حوالي 750 سائحًا من حول العالم ، وخرجت الرحلات من أرض مطار البالون بصورة طبيعية منذ الفجر وحتى الصباح.

وتحتل محافظة الأقصر، مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون الطائر، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، و تقوم الشركات المنظمة للرحلات البالون الطائر بالحفاظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

كما تسهم الرحلات في إضفاء أجواء ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر. 

انتعاش السياحة بالأقصر

يذكر أن محافظة الأقصر، رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الذي قارب على 45 درجة مئوية، تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى انتعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

 إسبانيا وفرنسا الأكثر إرسالا للسياح للأقصر

كما يحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحو دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر إلا أن التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

وتلقت فنادق محافظة الأقصر حجوزات متعددة لإقامة أكثر من 50 مؤتمرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا خلال فصل الشتاء المقبل، وكذلك الوقت الحالي، ما من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة وتنويع لأنماط السياحة بمحافظة الأقصر بإضافة سياحة المؤتمرات والحفلات السياحية المتنوعة ضمن المنتج والمقصد السياحي والجو العام الذي يجد استمتاعًا وقبولًا من السائحين حول العالم. 

محافظة الأقصر البالون الطائر المعابد والمقابر الفرعونية درجات الحرارة البحر الاحمر

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