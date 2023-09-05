رئيس أكديما: ننتج مليار قرص و120 مليون فايل وأمبول من وسائل تنظيم الأسرة سنويا

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة للدولة أن المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان وكذلك الاستراتيجية العامة للصحة فى مصر .

وقالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما الدوائية التابعة للدولة فى تصريحات اليوم أن أكديما حملت على عاتقها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية توطين صناعة الدواء لا سيما وسائ تنظيم الأسرة الحديثة والمتطورة بأسعار أقل من 50 % من نظيرتها المستوردة .

وأشارت الدكتورة ألفت غراب إلى أن أكديما أنترنشونال تمثل زراع الدولة فى توفير احتياجاتها من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لافتة إلى أنه يتم تصنيع وسائل تنظيم من الجيل الثالث والرابع محليا وتابعت : لا نعتمد على المستحضرات المستوردة مطلقا وانما لدينا صناعة وطنية كبيرة تدعمها الدولة لافتة إلى أن مصر تمتلك أكبر مصنع لتصنيع وسائل تنظيم الأسرة الهرمونية مشيرة إلى أن دعم برامج الصحة الانجابية وتنمية الاسر المصرية أحد مرتكزات مواجهة الزيادة السكانية وتابعت : لدينا 3 خطوط انتاجية تنتج مليار قرص و120 مليون عبوة ما بين الفايل والأمبول سنويا .

هناك توسع فى انتاج كافة وسائل تنظيم الأسرة

ومن جانبة قال الدكتور فتحى ابراهيم رئيس أكديما انترنشونال أحد شركات أكديما الأم التابعة للدولة نعمل على تعزيز توفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والمتطورة ضمن برامج الصحة الانجابية التى تطبقها وزارة الصحة والسكان وتابع : وفرنا جميع أشكال وسائل تنظيم الأسرة وقمنا بسد احتياجات القطاعين الحكومى والخاص

وتابع : وسائل منع الحمل الهرمونية تتميز بمأمونيتها العالية فى حماية السيدات من التعرض لأى مخاطر تذكر وقال: تم ضخ 2.8 مليار قرص احادي الهرمون فى وحدات وزارة الصحة والسكان وتابع : مانع حمل ثنائي الهرمون هو الأفضل للسيدات في فترة ما بعد الرضاعه و كفاءته تصل الى 99.9 % عند الاستخدام الصحيح.

ومن جانبة أوضح الدكتور فتحى إبراهيم أن هناك توسع فى انتاج كافة وسائل تنظيم الأسرة الذى يحتاجها السوق وقال إن مصنع أكديما انترنشونال لإنتاج وسائل تنظيم الأسرة يعد أول مصنع حكومى لتوفير وإنتاج وسائل تنظيم الأسرة للجيلين الثالث والرابع .

وأضاف أن الطاقة الانتاجية في اليوم بمعدل 200 ألف وحدة دوائية والطاقة الانتاجية في العام بمعدل 60 مليون وحدة دوائية وتابع : المصنع يستهدف توفير الأدوية الهرمونية بنفس جودة المستحضرات العالمية مضيفا أن المصنع يوفر احتياجات وزارة الصحة من وسائل تنظيم الأسرة .

وأكد أن إنشاء مصنع أدوية الهرمونات ووسائل تنظيم الأسرة في إطار خطط الدولة لخفض المواليد ويوفر أكثر من 70% من احتياجات الوزارة والسوق المحلى من وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتابع : خطط التصنيع المحلى تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من الوسائل الخاصة بتنظيم الأسرة خلال الفترة المقبلة.