بـ270 متحدثًا.. تفاصيل الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمى الأول للسكان والصحة والتنمية

تحدث الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، عن الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، والذي ينطلق في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر2023.

وقال "حسن"، خلال مداخلة هاتفية بغرفة الأخبار بفضائية DMC، اليوم الأحد، إن المؤتمر ينطلق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها بأنها ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر المؤتمر، حيث استضافته في 5 سبتمبر 1994 لتتجه أنظار العالم للقاهرة.

وأكد أن أنظار العالم ستتجه خلال الفترة المقبلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع انطلاق للمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 270 متحدثا ما بين مصري وأجنبي في 65 جلسة حوارية.

أبرز الملفات التى تناقش خلال الجلسات

وتابع مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة أن من أهم الملفات التي ستطرح سيكون هناك إمكانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، بجانب إطلاق الاستراتيجية العامة للصحة، بالإضافة إلى مناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإسكان والصحة والتنمية بكيفية الاستغلال الأمثل للموارد، خاصة علاقتها بفكرة العائد الديموغرافي الذي يختص بالاستغلال الأمثل للموارد كوقاية مثل التأمين الصحي الشامل والربط بين السكان والتنمية والصحة، ودور قطاعات الدولة في الصحة، مع جهود الدولة خلال الـ9 سنوات الماضية بالنسبة للإسكان.

وأوضح أنه يجب تواجد توازن ما بين النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما أن مصر تحتاج للتكامل في معدل النمو السكاني، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية الاقتصادية، ومصر تشهد الآن "حرب وعي"، وهي حرب تغير مفاهيم مغلوطة قد تكون موروثة في العادات المصرية، مؤكدًا أن المؤتمر يطرح أهمية وجود تنظيم الأسرة والتباعد بين الحمل الأول وغيره لصحة الطفل وصحة الأم أيضا.