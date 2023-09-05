الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق تاجر مواشي قتل صديقه لسرقته بالسيدة زينب للمفتي

اعدام
اعدام

أحالت  محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء،  أوراق تاجر ماشية  قتل صديقه لسرقته، إلى المفتي للبت في إعدامه وحددت المحكمة جلسة 1 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

كانت اتهمت النيابة العامة "م. ي" محبوس، 21 عاما ، يعمل تاجر ماشية وطالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط، بأسيوط أنه في ليلة 20 يناير 2023 قتل المجني عليه" أ .ع" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل.

 تفاصيل الواقعة

وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيداً حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصداً، قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه.

وسرق المبلغ المالي، مملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيض،  ظاهراً على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحاً أبيض سكين بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.

وأضاف أمر الإحالة أنه بذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المواطنين بالمواد ۲۳۰، ،۲۳۱ ، من قانون العقوبات والمواد الالفقرة الأولى ٢٥٠ مكرر الفقرة الأولى ٣٠٠ / الفرع الأولي من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المحل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ١٩٧١ - ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ٥٠ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

كانت أحالت النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة ، لتحديد جلسة أمام دوائر الجنايات لمعاقبة المتهم.

تاجر ماشية المفتي المحكمة محكمة جنايات القاهرة طالب بكلية اللغة العربية

مواد متعلقة

«وسواس قهري وراء خنق طفلتيها».. تفاصيل جديدة في قتل أم بناتها بالشرقية

تأجيل محاكمة سيدة وعصابتها شرعوا فى قتل أجانب بقصر النيل

ضبط تاجر تموينى لتجميعه سلعًا بمبلغ 45 ألف جنيه بالبحيرة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

وزير الصحة: النمو السكانى السريع يجعل مكافحة الجوع أكثر صعوبة

تقرير: مبابى تنازل عن 100 مليون يورو للعودة لباريس سان جيرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص