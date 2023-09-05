إحالة أوراق تاجر مواشي قتل صديقه لسرقته بالسيدة زينب للمفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أوراق تاجر ماشية قتل صديقه لسرقته، إلى المفتي للبت في إعدامه وحددت المحكمة جلسة 1 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

كانت اتهمت النيابة العامة "م. ي" محبوس، 21 عاما ، يعمل تاجر ماشية وطالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر ومقيم بني عدي عليو مركز منفلوط، بأسيوط أنه في ليلة 20 يناير 2023 قتل المجني عليه" أ .ع" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل.

تفاصيل الواقعة

وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه - وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة وما أن ظفر به وحيداً حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصداً، قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أفضت بروحه.

وسرق المبلغ المالي، مملوك للمجني عليه حال حمله سلاحا أبيض، ظاهراً على النحو المبين بالتحقيقات أحرز سلاحاً أبيض سكين بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.



وأضاف أمر الإحالة أنه بذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المواطنين بالمواد ۲۳۰، ،۲۳۱ ، من قانون العقوبات والمواد الالفقرة الأولى ٢٥٠ مكرر الفقرة الأولى ٣٠٠ / الفرع الأولي من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المحل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ١٩٧١ - ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ٥٠ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.



كانت أحالت النيابة العامة القضية رقم 4815 لسنة 2022 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 1035 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة ، لتحديد جلسة أمام دوائر الجنايات لمعاقبة المتهم.