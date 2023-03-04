السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل تاجر وسرقة رؤوس ماشية في قنا

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل تاجر وسرقة رؤوس ماشية، بمركز فرشوط.

صدر الحكم  برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، وكرم الطاهر، وأسامة الأمير.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2014، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.ع.ع، تهمة قتل أحمد.م، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة رؤوس ماشية كانت بحوزته عن طريق الإكراه، أثناء استقلاله سيارة محملة بالماشية بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

محكمة جنايات نجع حمادي السجن المؤبد تاجر مركز شرطة دشنا

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