الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

محمود حسين لمتدربي لبيبا: هناك أسس منهجية في شرح العقيدة الوسطية

للدكتور محمود حسين
للدكتور محمود حسين

واصلت اليوم الدورة التدريبية الثانية والعشرون لأئمة وواعظات ليبيا، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، فعالياتها بمحاضرة للدكتور محمود حسين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، تحت عنوان (مبادئ العقيدة الوسطية).

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وبدأ الدكتور محمود حسين محاضرته بإلقاء الضوء على معنى العقيدة وأهميتها في الاستدلال على أصول العقائد والرد على الشبهات المخالفة، كما بين الأسس التي ذكرها القرآن الكريم في شرح هذه العقيدة الوسطية السمحة الذي تعرف الناس بالله وتوصلهم برسوله صلى الله عليه وسلم.

القرآن الكريم يقوم على عرض العقيدة

وبيّن الدكتور محمود حسين أن منهج القرآن الكريم يقوم على عرض هذه العقيدة من خلال الدعوة إلى إعمال العقل والتحذير من تعطيله والبرهنة على جميع العقائد ببراهين واضحة وبسيطة يفهمها الفقيه وغيره.

وأوضح أن القرآن الكريم تحدث عن الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا وأفعالا وأن القران الكريم  دعا إلى النظر في الكون المنظور ودليل ذلك قول أحد العلماء "إن الكون قرآن منظور والقرآن كون مسطور"؛ لينتقل الإنسان من التدبر في هذه الآيات الكونية إلى الوصول إلى عظمة الله وقدرته وحكمته.

كما تحدث ستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا وأدلتها وبين كيفية الرد على المخالفين، ثم فتح باب الأسئلة وكانت حول بعض الشبهات التي تدور حول هذه الأمور  من أصحاب الأفكار المخالفة وتم مناقشة الطلاب فيها والرد عليها.

وفي ختام المحاضرة، وجه حسين النصيحة للمتدربين: عليكم بنشر هذا الفكر الوسطي بين أقرانكم وعرضه بسهوله ويسر مصداقا لقول الله عز وجل (وقولوا للناس حسنا) أي لجميع الناس وأن ما تتعلمونه هنا في هذه الدورة عليكم أن تعلمونه لمن وراءكم.

أئمة وواعظات ليبيا المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب مبادئ العقيدة الوسطية القرآن الكريم يقوم على عرض العقيدة

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