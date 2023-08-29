أزهري لـ أئمة ليبيا: «أحسنوا اختيار من تثقون في فتواهم»

واصلت الدورة التدريبية الحادية والعشرون لأئمة وواعظات ليبيا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، أعمالها بمحاضرة للدكتور أحمد خيري - الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، تحت عنوان: «أحكام فقهية أخطأ في فهمها المتشددون».

وبيّن الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، في محاضرته خطورة الفكر المتشدد ومجالاته وكيفية مواجهته في ضوء الشريعة الغراء، موضحًا أسباب الوقوع في هذا الفهم المغلوط وبين بعض المسائل الفقهية التي أخطأ المتشددون في فهمها إما لعدم معرفتهم بما ترمي إليه أو لأن الفهم المغلوط يناصر قضيتهم ويخدم وجهتهم، ومن الأمثلة حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله».

وقال الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إن الخلاف الفقهي يعد جزءًا من السعة والرحمة في الشريعة الإسلامية وإن الإشكالية الكبرى عند أصحاب الفكر المتشدد هي توظيف هذا الخلاف واتخاذه وسيلة تخدم أغراضهم.

وأشار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، إلى أن علماء المسلمين سلفا وخلفا اتفقوا على أن الترك ليس مسلكا للاستدلال بمفرده فكان مسلكهم لإثبات الحكم الشرعي بالوجوب أو الندرب أو الإباحة أو الكراهية أو كونه حراما.

وفي ختام المحاضرة، طالب الدكتور خيري من المتدربين أن يحسنوا اختيار من يثقون في فتواهم وأن يثقوا في علمهم وخبراتهم وأن ينهلوا من العلم الذي تلقوه في هذه الدورات التي تتيح لهم التصرف على المنهج الإسلامي الصحيح وعلى يد أساتذة متخصصين وعلماء عدول.

ويحرص الأزهر الشريف، على تأهيل 20 إمامًا وواعظة من الجمهورية الليبية، وتدريبيهم على صحيح الفكر الإسلامي ومواجهة التطرف، من خلال الدورة التدريبية الحادية والعشرين، التي تنعقد بالتعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون وأكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، والتي حاضر فيها علماء الأزهر الشريف.