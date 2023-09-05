بعد قليل.. الرئيس السيسى يفتتح المؤتمر العالمى للسكان والتنمية والصحة 2023

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، تحت عنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الترابط بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز صحة ورفاه السكان، مع دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى توصيات وخرائط طريق لسبل الاستجابة للتحديات العالمية وتحسين النتائج الصحية.

ويهدف المؤتمر أيضًا إلى تمكين وإشراك جميع أصحاب المصلحة في تشكيل برامج الصحة والتنمية العالمية، وتعزيز الشراكات القيمة لتنفيذ تدخلات فعالة ومؤثرة، وتعبئة الموارد وتعزيز تطبيق البحوث القائمة على الأدلة والتوصيات العلمية لمواجهة تحديات السكان والصحة والتنمية.

جلسات المؤتمر

ويتضمن المؤتمر 270 جلسة حوارية يشارك فيها 65 متحدثًا من المصريين والأجانب، بالإضافة إلى برنامج علمي للزمالة المصرية في 14 ورشة عمل و33 جلسة يتحدث فيها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.