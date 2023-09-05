انتشار مرض جلدى جديد يثير الرعب فى أوروبا

آثار ظهور وانتشار محدود نوعا ما لمرض جلدي جديد في أوروبا الذعر بين الأشخاص، بسبب تزايد عدد الحالات المصابة به، وحذرت منظمة الصحة العالمية من عدم اتباع النصائح الاحترازية لمنع انتشاره.

وحسب موقع Hindustan times فقد أفاد التقرير بأن المرض أطلق عليه "التيفوس الفركي" وهو مرض ينتشر بين الأشخاص بسبب لدغات الناموس وقد يصاب به الأشخاص أثناء القيام بالأنشطة الخارجية أو قضاء الكثير من الوقت في الحدائق أو مناطق الغابات أو عدم نظافة الحيوانات الأليفة التي تربى في المنزل وإصابتها بعدوى.

وقد تبدأ الأعراض بعد حوالي 10 أيام من الإصابة بالعدوى ويمكن أن تشمل الحمى والصداع وآلام الجسم وأحيانًا الطفح الجلدي ومع ذلك إذا لم يتم علاج المرض في الوقت المناسب، فإنه يمكن أن يسبب فشل العديد من أعضاء الجسم ، ويسبب مضاعفات تهدد الحياة.

ما هو التيفوس الفركي؟

التيفوس الفركي هو مرض معد تسببه بكتيريا تعرف باسم Orientia tsutsugamushi وتنتشر هذه العدوى إلى الأشخاص من خلال لدغات الناموس لذلك، فإن الأشخاص الذين يعملون في الحدائق العامة او يقومون ببعض الأنشطة الخارجية في الحدائق أو الغابات معرضون لخطر كبير، ومع بداية موسم الرياح الموسمية، يبدأ هذا المرض في الانتشار بسرعة".

كل ما تريد معرفته عن الأعراض

تشمل أعراض الإصابة بمرض التيفوس الفركي ما يلي:

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

قشعريرة.

صداع حاد.

سعال جاف.

آلام في الجسم.

ألم في العضلات.

جروح داكنة على الجلد تشبه الجرب مكان اللدغات.

تضخم الغدد الليمفاوية.

ظهور بقع حمراء أو طفح جلدي على الجسم.

عيون حمراء.

ارتباك.

غيبوبة.

تضخم الكبد والطحال.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض يجب عليهم طلب الرعاية الطبية على الفور.

الاحتياطات التى يجب مراعاتها:

وأضافت المنظمة في بيان لها أن هناك إجراءات احترازية يجب على الأشخاص مراعاتها لمنع الإصابة بالعدوى وهي كالتالي:

التركيز على مكافحة القوارض والنظافة والمحافظة على النظافة.

توخي الحذر أثناء التعامل مع الحيوانات الأليفة .

يجب على الاهالي التأكد من أن الأطفال الذين يلعبون في الحدائق يغسلون أيديهم وأرجلهم بالماء والصابون جيدا معظم الأوقات.

يمكن للناس رش طارد الناموس على الجلد المكشوف منهم أثناء الخروج من المنزل.

ارتداء ملابس ذات الأكمام الكاملة قبل الخروج في الحدائق العامة.

التنظيف المنتظم للمناطق المحيطة بالمنزل.

كيف يتم علاج مرض التيفوس الفركي؟

توصف المضادات الحيوية للسيطرة على العدوى والأعراض الأولية لهذا المرض مثل أي عدوى فيروسية، وبالتالي يمكن أن تكون خادعة، وفي حالة ترك الأعراض دون مراقبة، قد تتفاقم، وفي حالة استمرار الحمى لمدة خمسة أيام، يجب إجراء فحص دم ويوصى به للضرورة لاستبعاد الإصابة بالتيفوس الفركي.