الصحة العالمية تحذر من عرض طويل الأمد بسبب متحور كورونا الجديد Eg.5

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار متحور جديد لوباء فيروس كورونا المستجد في ٦٥ دولة حول العالم، وأأعلنت إصابة مايقرب من اثنان ونصف مليون شخص به حتى الآن.

وحسب موقع Hindustan times فقد نشر تقرير عن منظمة الصحة العالمية تحذر فيه عن وجود عرض طويل الأمد بسبب المتحور الجديد Eg.5 "ايريس"، وهو تغير لون الساقين وزرقتهما، أو ظهور طفح جلدي مزرق في القدمين عند الوقوف.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها أن ذلك هو أحد اعراض متحور كورونا الجديد طويل الامد والشعور بالثقل والخدر و بإحساس بالحكة مع طفح جلدي مزرق في القدمين.

ويقول الخبراء إن هذا قد يكون بسبب تأثر الأعصاب اللاإرادية بسبب تأثر تدفق الدم إلى الأطراف السفلية وإعاقة عودة الدم إلى القلب، و تعرف تلك الحالة بإسم زراق الأطراف، أو التجمع الوريدي ونقص التروية الجلدي.

قال الدكتور آفي كومار، أستاذ أمراض الدم: "الإصابة بمتحور كورونا الجديد ايريس يصيب بما يسمى حالة تخثر الدم طويل الامد، وهو حالة عدوى حادة و يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الأعراض المستمرة التي تؤثر على أنظمة مختلفة في الجسم، بما في ذلك أنظمة القلب والأوعية الدموية والدورة الدموية".

وأضاف: "شوهدت هذه الأعراض في مضاعفات ما بعد كوفيد ولكن كانت بنسبة أقل، ولكن منذ الإصابة بالمتحور اوميكرون وعند كثرة الإصابات بالمتحور الجديد ايريس اشتكى الناس من عرض زرقة الساقين، وتغير لون الأطراف السفلية بشكل مستمر يشبه اللون الأزرق أو البنفسجي، ويتطور عندما تنحسر المرحلة الحادة من العدوي، والسبب هو وقوع الضرر على الأوعية الدموية بشكل كبير، وبمجرد أن تختفي العدوى الحادة ، هناك التهاب مزمن منخفض الدرجة يحدث ويؤثر على أعضاء مختلفة من الجسم و الجهاز العصبي".

واستكمل: "إن الأعصاب اللاإرادية هي الأعصاب التي لا تخضع لسيطرتنا الإرادية وهذه الأعصاب تتحكم في الأوعية الدموية التي تغذي الساقين، و بعض المصابين الذين يعانون من متلازمة كوفيد الطويلة أو ما بعد الإصابة بكوفيد ، يصابون بأرجل زرقاء وهذا يحدث بسبب تأثر وصول الدم إلى الأطراف السفلية وتضرر عودة الدم إلى القلب".

بعض الأسباب المحتملة لتغير لون الساقين باللون الأزرق:

ضعف الدورة الدموية:

يمكن أن يؤثر Covid-19 على الأوعية الدموية ويسبب التهابًا، ما قد يؤثر على تدفق الدم إلى الأطراف، ما يؤدي إلى تغير اللون الأزرق.

تكوين جلطة دموية:

ارتبط كوفيد -19 بزيادة خطر تكوين جلطة دموية، ما قد يمنع تدفق الدم إلى مناطق معينة ، مما يؤدي إلى تغير لون الأنسجة.

مشاكل الأوعية الدموية:

في بعض الحالات يمكن للفيروس أن يتلف الأوعية الدموية، ما يجعلها أكثر تقلصًا أو أقل وظيفية، ما يؤثر على تدفق الدم.

ضعف الجهاز العصبي اللاإرادي:

يمكن أن يؤثر Covid-19 أيضًا على الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي يتحكم في الوظائف الجسدية اللاإرادية مثل انقباض الأوعية الدموية.

انخفاض إمداد الأكسجين:

إذا كانت هناك مشكلة في وجود الأكسجين في الرئتين بسبب تلف الرئة المرتبط بـ Covid-19، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض إمدادات الأكسجين في الدم والتسبب في تغير لون الأطراف.