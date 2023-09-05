الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب قرار وزير السياحة

تامر أمين
تامر أمين

انفعل الإعلامي تامر أمين على الهواء بسبب قرار وزير السياحة، قائلًا: "أنا فاهم الخبر، لكن لا أفهم سبب  الخبر، ولا أعلم هذا الخبر هو الخبر رقم كام في تاريخي الإعلامي بهذا المضمون وهذا المعنى وهذا النص وبهذه النتيجة التي هي ولا شيء".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، حيث تختص اللجنة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية، وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة، وفقًا لرؤية عام 2030م، متابعًا: "الحقيقة أنني قرأت هذا الخبر سنة 97م بنفس الشكل والمضمون مع اختلاف الأسماء، ولا أتذكر وقتها اسم وزير السياحة".

وأردف: "لا أعلم وزير السياحة على المستوى الشخصي وله مني كل الاحترام والتقدير.. لكن أنا أريد أن أعرف يا معالي وزير السياحة، هذه اللجنة رقم كام التي يتم تشكيلها من أجل تطوير السياحة؟".

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تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب قرار وزير السياحة

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