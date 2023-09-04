الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مجدي علام يوضح أهمية زيارة رئيس الوزراء إلى كينيا لحضور قمة إفريقيا للمناخ

الدكتور مجدي علام
الدكتور مجدي علام

أوضح الدكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة العالمي، أهمية زيارة رئيس الوزراء إلى كينيا لحضور قمة أفريقيا للمناخ، قائلاً: " إن عودة مصر إلى أفريقيا يعتبر حدث جلل، كما أن عودة مصر لأفريقيا يعتبر عودة لجذور مصر منذ جمال عبدالناصر".  

وأضاف علام خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ أيام الرئيس جمال عبدالناصر  وقد بدأ يطرق أبواب الدول الإفريقية واحدة تلو الأخرى، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد مرة أخرى العلاقات المصرية مع أفريقيا كاملة حتى في جولاته وزياراته ولا يتحدث في حديث إلا ويذكر أفريقيا في البداية، مؤكدا وجود تطور كبير في العلاقات المصرية الإفريقية، ويعيد أفريقيا إلى مصر ويعيد مصر إلى أفريقيا. 

وأوضح أن العالم أصبح عالم واحد، حيث أصبح لا يوجد ما يسمى بدولة تقوم بعمل شيء لوحدها، لافتا إلى أن أفريقيا بالنسبة إلى مصر تعتبر مصادر ومنابع مهر النيل، كما أن أفريقيا بالنسبة لمصر هي كنوز مدفونة تحت طبقات جيولوجية تتحول إلى ذهب. 

زيارة رئيس الوزراء كينيا أفريقيا جمال عبدالناصر العلاقات المصرية الإفريقية

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