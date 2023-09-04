زيلنسكي: سوف نلجأ للجنة تحكيم إذا مدت المفوضية الأوروبية قرار حظر الواردات من أوكرانيا

قال إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المعني بالشئون الخارجية، حسبما نقلت عنه دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية،: إن بلاده سوف تلجأ إلى لجنة تحكيم إذا مددت المفوضية الأوروبية قرارها الخاص بحظر واردات الحبوب من أوكرانيا إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي من المفترض أن ينتهي مفعوله في 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف جوفكفا: كييف ستتحدى أي تمديد لحظر وارداتها من الحبوب في سعيها لإنهاء القيود التي يفرضها بعض أقرب حلفائها في الكتلة الأوروبية، وخص بالذكر بولندا، التي حذرت، إلى جانب المجر، من أنها ستفرض قيودًا أحادية إذا لم يتم تمديد حظر الاتحاد الأوروبي.

وطالب المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، في حال بدأت وارسو التحرك من جانب أحادي الشهر الجاري.

أردوغان يدعو أوكرانيا لتخفيف موقفها التفاوضى ضد روسيا

وسبق وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، بعد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز: إن أوكرانيا بحاجة إلى تخفيف موقفها التفاوضي ضد روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف: "على أوكرانيا أن تخفف نهجها حتى يكون من الممكن لها اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا". كما نادى بضرورة إرسال المزيد من الحبوب إلى إفريقيا بدلًا من الدول الأوروبية.



كان الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا يضمن تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بأمان واستمر لمدة عام.

بعد لقائهما سوتشي.. بوتين وأردوغان يؤكدان على الانفتاح بشأن صفقة الحبوب

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القمة الثنائية المنعقدة، اليوم، إنه يتطلع إلى استكمال المحادثات بشأن مركز الغاز في تركيا في القريب العاجل.

وتابع الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك، "سأناقش مع أردوغان الأزمة الأوكرانية ونحن منفتحون بشأن صفقة الحبوب"، مؤكدًا أن بين روسيا وتركيا الكثير من المجالات المتعددة للمناقشة حولها خلال محادثاتهما.

فيما أشار بوتين إلى مناقشة المسار الليبي مع نظيره التركي، بالإضافة إلى الملف السوري، قائلًا:" سوريا قضية حساسة جدًا لتركيا".