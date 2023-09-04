الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا الذي عرض عليه بعض الموضوعات الخاصة بالإيبارشية.

كما أجرى البابا على مدار اليوم لقائين في المقر البابوي بالقاهرة؛ بهدف الاطمئنان على أحوال أبنائه السودانيين الذين جاءوا إلى مصر بسبب الظروف المتوترة في الداخل السوداني.

واستقبل البابا عددًا من الآباء الكهنة من إيبارشيتَي الخرطوم وأم درمان، واطمأن منهم على أحوالهم وأحوال أهالينا السودانيين الموجودين في مصر وأجاب أسئلتهم واستفساراتهم بروح الأبوة، وشكر الآباء البابا على محبته ورعايته لهم وللأسر السودانية الموجودة في مصر.

البابا يستقبل أسقفية الخدمات

بعدها استقبل  البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  عددًا من خدام وخادمات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وعددًا من الخدام السودانيين، وأشاد البابا بجهودهم وشجعهم على الاستمرار في عملهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الراحة للأسر السودانية.

حضر اللقائين الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والأب القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات.

البابا يلتقي مديري مؤسسة "سمعان الخراز"

عقد البابا تواضروس الثاني اجتماعًا اليوم في المقر البابوي بالقاهرة مع مديري إدارات مؤسسة القديس سمعان الخراز الخيرية بالمقطم، والتي أسسها الأب القمص سمعان إبراهيم وكهنة دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وتخضع

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واستمع البابا لشرح عن دور كل إدارة والأنشطة التي كانت تقوم بها في الفترات الماضية، والنمو والتطور الحادث في هذه الأنشطة حاليًا إلى جانب الرؤية المستقبلية لكل منها.

وأشاد بطريرك الكرازة المرقسية بجهودهم وناقش معهم التحديات التي يواجهونها وكيفية التعامل معها لتخطيها والتغلب عليها.

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