مصطفى شوبير: مشاركتي في نهائي إفريقيا أهم لحظة في مسيرتي

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة قوية في مواصلة حصد البطولات خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن علاقته مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، رائعة للغاية، مشيدًا أيضا بمدرب حراس المرمى ميشيل يانكون.

وقال نجل شوبير في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي الأهلي: «المنافسة على حراسة مرمى الأهلي في غاية الصعوبة، خصوصًا في وجود الحارس الكبير محمد الشناوي الحرس رقم 1 داخل النادي ومنتخب مصر، وأتمنى بالطبع الحصول على فرصة اللعب على مدار الموسم الجديد».

وأضاف: «علاقتي مع محمد الشناوي رائعة ودائمًا يتحدث معي ويقوم بشرح نقاط كثيرة لي في النواحي الفنية، وأنا فخور بتواجدي معه وأتحدث معه باستمرار، وأقوم باستشارته في بعض الأمور، أما المنافسة بيننا فهي شريفة ولمصلحة الأهلي بكل تأكيد».

وواصل: «علي لطفي حارس جيد وشخصية محترمة وأوجه له التحية على ما قدمه للفريق في السنوات الماضية، وبعد رحيله لدي فرصة أكبر في المشاركة بعد الشناوي، ولكن كل الأمور تسير بتوفيق الله فقد كنت الموسم الماضي الحارس الثالث، ولعبت نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في لقاء الذهاب بالقاهرة».

وأكمل: «مشاركتي في لقاء الذهاب بنهائي إفريقيا أمام الوداد كانت لحظة فارقة في مسيرتي التي ستبدأ، حاولت الاستعداد بقوة قبلها ودراسة الفريق المغربي وتدربت بقوة وظهرت بشكل جيد، وحصلت على دعم كبير من جمهور الأهلي منذ نزولي لإجراء الإحماء، وكذلك خلال سير المباراة، وكان هدفي إسعادهم سواء الموجودين في استاد القاهرة أو أمام شاشات التليفزيوني، ودائمًا ما نشعر بالتحدي في الأهلي لأجل هذه الجماهير».

وزاد: «لقطة الميدالية مع محمد الشناوي، كانت رائعة بالنسبة لي، كنت خارج القائمة تمامًا في لقاء العودة وتم إبلاغي بأنني لن أحصل على ميدالية من جانب اللجنة المنظمة لأن اسمي لم يكن مدرجًا في قائمة اللقاء، ولكن بعدها فوجئت بالشناوي قام بالمناداة علي بصوت عالٍ «تعال تعال»، وأهدى لي ميداليته الخاصة، وبالطبع أشكره على ما قام به تجاهي».

وقال: «دائمًا اتقبل الانتقادات وهي أمور طبيعية، خصوصًا أن اسمى مرتبط بالكابتن أحمد شوبير والذي أتشرف أنه والدي، دائمًا أكون موجودا تحت المنظار لأن الجميع يريد رؤيتي، ولكن لا أركز في تلك الانتقادات، وأحاول قدر الإمكان الابتعاد عن هذه الأمور وعدم الانشغال بها والتركيز فقط في الملعب وإظهار أفضل مستوى لي».

وأضاف: «تصريحي بأن الأهلي عقدة الأندية كان رد على بعض وسائل الإعلام المغربية التي تحدثت عن فرحة لاعبي الأهلي بالتتويج باللقب الـ ١١ ومحاولة الحديث عن وجود عقدة من الوداد المغربي للأهلي وأكدت أن الأهلي هو عُقدة الجميع داخل افريقيا الذي توج باللقب 11 مرة».

وتابع: «الجمهور دائمًا كان يطالب بالتعاقد مع حارس مرمى وكذلك طالبوا بضم مهاجم ومدافع، فهي وجهات نظر طبيعية بالنسبة لهم، يريدون رؤية الأفضل دائمًا في الأهلي، هذا أمر طبيعي إلى أن أثبت العكس، ونشارك أنا وزملائي في المباريات ونثبت أننا قادرون على التواجد داخل الفريق، ودائمًا الجمهور يبحث عن اللاعب الجاهز، لكن بعد مشاركتي وظهوري في بعض المباريات أصبح هناك ثقة كبيرة في إمكانياتي، ونفس الأمر بالنسبة، لحمزة علاء حيث ظهر بشكل رائع مع المنتخب الأوليمبي مؤخرًا، وهناك مصطفى مخلوف عندما يشارك سيظهر قدرات رائعة في حراسة المرمى».