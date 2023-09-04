جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتى تهريب كمية من الماريجوانا

تمكن رجال الجمارك في مطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى من ضبط محاولتى تهريب كمية من الماريجوانا المخدر، وعدد من الأمبولات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات.

ففى المحاولة الأولى، تم ضبط 10.5 جرام مارجوانا و4 شيش إلكترونية بها مادة مخدرة بحوزة راكب أجنبي الجنسية قادم من مطار زيوريخ بسويسرا.

وفى المحاولة الثانية، تم ضبط 9 أمبولات من الأدوية الخاصة بعلاج الأورام غالية الثمن مخبأة داخل الجوارب الخاصة براكب أجنبى الجنسية قادم من مطار اسطنبول بتركيا.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 30 و31 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك فى إطار جهود رجال الجمارك فى إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التجارة غير المشروعة، وتنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.