الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتى تهريب كمية من الماريجوانا

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك في مطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى من ضبط محاولتى تهريب كمية من الماريجوانا المخدر، وعدد من الأمبولات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات.

ففى المحاولة الأولى، تم ضبط 10.5 جرام مارجوانا و4 شيش إلكترونية بها مادة مخدرة بحوزة راكب أجنبي الجنسية قادم من مطار زيوريخ بسويسرا.

وفى المحاولة الثانية، تم ضبط 9 أمبولات من الأدوية الخاصة بعلاج الأورام غالية الثمن مخبأة داخل الجوارب الخاصة براكب أجنبى الجنسية قادم من مطار اسطنبول بتركيا.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 30 و31 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك فى إطار جهود رجال الجمارك فى إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التجارة غير المشروعة، وتنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.

رجال الجمارك مطار الغردقة ضبط محاولتى تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر المنافذ الجمركية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

خلال زيارته المستشفى المصرى القبطى فى نيروبى.. مدبولى: فخور بهذا الصرح الطبى المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص