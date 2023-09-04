"الأزهر للفتوى" يستقبل وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا (صور)

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الاثنين، الدكتور محمد نعيم، الوزير بمكتب رئيس الوزراء الماليزي للشئون الإسلامية بماليزيا والوفد المرافق له.

رافق الوزير خلال الزيارة د.أسامة هاشم الحديدي- مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي أطلعه على أقسام المركز ووحداته، وأهم جهوده في مجال تجديد الفكر الديني وتصحيح المفاهيم ونشر الوعي مع مراعاة الواقع ومستجداته.

كما عرفه بأهم أعمال المركز التأصيلية والبحثية، وبما يقدمه من خدمات مجتمعية عديدة في مجال الفتوى، والقضايا الفقهية المستحدثة، والأسرة والمجتمع من خلال وحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ووحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني، ووحدة الدعم النفسي، ومن خلال إصدارات علمية وتثقيفية مختلفة.

إضافة إلى جهود المركز العالمية باللغات المختلفة، ومخاطبته جمهور المسلمين حول العالم بما يحفظ الهوية الإسلامية الوسطية، ويدعم التعايش، والاندماج الإيجابي.

وأكد وزير الشئون الإسلامية في ماليزيا عمق العلاقات بين ماليزيا والأزهر الشريف وعلمائه عبر التاريخ، وعن سعادته البالغة بهذه الجهود المهمة والمؤثرة، وأشاد بدور الأزهر الشريف المستنير في حفظ تراث الأمة ووسطيتها في كافة بلاد العالم الإسلامي.